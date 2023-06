Haxhilerët sot qëndrojnë në Arafat

Haxhilerët që ndodhen në Arabinë Saudite për të përmbushur obligimin fetar të Haxhit arritën në Arafat, raporton Anadolu.

Haxhilerët u nisën grupe-grupe për në Arafat, 25 kilometra larg Mekës, duke filluar dje nga ora 16:30 sipas kohës lokale. Shumica e automjeteve që transportonin haxhilerët u nisën për në Arafat.

Haxhilerët të cilët u udhëzuan në rajonet ku do të qëndronin, e kaluan natën nëpër çadra të klimatizuara.

Haxhinjtë që do të largohen nga Arafati në mbrëmje do të shkojnë më pas në Muzdelife.

Haxhinjtë që do të mbledhin gurët për t’i hedhur shejtanit në Muzdelife, më pas do të shkojnë në zonën e “Xhemaratit” në Mina. Në ditën e parë të Kurban Bajramit, haxhilerët do të hedhin shtatë gurë mbi “shejtanin e madh”.

Pas gjuajtjes me gurë dhe prerjes së kurbanit haxhinjtë do të dalin nga ihrami. Në rastin e parë do të kryejnë tavafin e detyrueshëm dhe Saj’in dhe kështu, ata do të kenë përfunduar haxhin e tyre.

Haxhilerët do të hedhin nga 7 gurë tek “shejtani” i vogël, i mesëm dhe i madh”, përkatësisht, në të njëjtin rajon në ditën e dytë dhe të tretë të Bajramit si përkujtim i praktikës së profetit Ibrahim.

Më pas haxhilerët do të shkojnë në Medine dhe do të vazhdojnë adhurimet dhe vizitat e tyre këtu. Haxhinjtë që do të largohen nga Meka do t’i japin lamtumirën Qabesë dhe qytetit me tavafin e tyre të lamtumirës.

