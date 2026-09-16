Hashim Thaçi shpallet fajtor në Hagë, dënohet me 25 vite burgim

Hashim Thaçi shpallet fajtor në Hagë, dënohet me 25 vite burgim

Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, është shpallur fajtor dhe është dënuar me 25 vite burgim nga Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë, e njohur ndryshe si Gjykata Speciale.

Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, penalisht përgjegjës për krime lufte, thotë trupi gjykues.

Trupi gjykues ka shpallur sot aktgjykimin ndaj Thaçit dhe bashkëakuzuarve të tij, pas një procesi gjyqësor disa vjeçar.

Thaçi është shpallur fajtor për akuzat për të cilat trupi gjykues ka konstatuar përgjegjësi penale.

Në këtë proces, Thaçi përballej me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, përfshirë: përndjekje, burgosje, veprime ç’njerëzore, torturë, vrasje të paligjshme dhe zhdukje me forcë

Vendimi i shpallur sot është aktgjykim i shkallës së parë dhe ndaj tij mund të ushtrohen mjetet juridike të parapara me ligj.

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