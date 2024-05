Hasani: Na duhet vota juaj për të mbrojtur drejtat tona

Fronti Europian gjatë ditës së djeshme mbajti tubime në Haraçinë, Hasanbeg, Kumanovë e Likovë. Gjatë fjalimit të tij para mbështetësve, kandidati për deputet Ilir Hasani tha që kërkojnë votën e qytetarëve me qëllim që të mund t’i përfaqësojnë me dinjitet në përbërjen e re parlamentare. Hasani pret që në zgjedhjet parlamentare të fitojnë mbi 25 deputetë.

“Neve na duhet vota juaj që të mund t’ju përfaqësojmë me dinjitet profesionalizëm dhe përkushtim maksimal në Parlamentin e ardhshëm, jo duke shkuar dhe ua puthur dorën para zgjedhjeve partive të ndryshme nacionaliste maqedonase por na duhet vota juaj për të mbrojtur të drejtat tona dhe për t’i ngritur në nivelin e barazisë qytetare”, tha kandidati për deputet Ilir Hasani.

