Haradinaj: Vendimi i Hagës është i papranueshëm, Kuvendi duhet t’i bashkohet zërit të qytetarëve
Ish-kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, është deklaruar para nisjes së seancës së Kuvendit të Kosovës, ku pritet të miratohet deklarata e përbashkët lidhur me vendimin e Gjykatës Speciale në Hagë.
Haradinaj, i pyetur edhe për çështjen e presidentit, tha se vendi ndodhet në ditë vendimtare, ndërsa afati i 6 tetorit po afrohet.
Duke folur për vendimin dënues ndaj ish-krerëve të UÇK-së, Haradinaj e ka cilësuar atë si të papranueshëm.
“UÇK ka bërë luftë çlirimtare, pra nuk është në emrin tim e as në emrin tonë. Pra Kuvendi duhet t’i shfrytëzojë këto ditë edhe nëse nuk i krijon institucionet, e që t’i bashkohet zërit të qytetarëve”, tha Haradinaj.
Ish-kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, është deklaruar para nisjes së seancës së Kuvendit të Kosovës, ku pritet të miratohet deklarata e përbashkët lidhur me vendimin e Gjykatës Speciale në Hagë.
Haradinaj, i pyetur edhe për çështjen e presidentit, tha se vendi ndodhet në ditë vendimtare, ndërsa afati i 6 tetorit po afrohet.
Duke folur për vendimin dënues ndaj ish-krerëve të UÇK-së, Haradinaj e ka cilësuar atë si të papranueshëm.
“UÇK ka bërë luftë çlirimtare, pra nuk është në emrin tim e as në emrin tonë. Pra Kuvendi duhet t’i shfrytëzojë këto ditë edhe nëse nuk i krijon institucionet, e që t’i bashkohet zërit të qytetarëve”, tha Haradinaj.
“Qëllimi ka qenë shkuarja në zgjedhje dhe jemi në zgjedhje realisht, por do të ishte e turpshme që t’i lëmë këto ditë pa i shfrytëzuar, të paktën për me u bë bashkë me popullin, zërin e shqiptarëve”, deklaroi Haradinaj.