Haradinaj i habitur: Rezultati në zgjedhje ishte zhgënjyes, e kemi përjetuar shumë rëndë

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka deklaruar se është i zhgënjyer totalisht me rezultatin që ka arritur partia e tij.

Madje Haradinaj ka thënë se e ka përjetuar rëndë krejt këtë proces.

“Nuk është rezultati i pritur, ka qenë rezultat zhgënjyes ka qenë edhe për mua personalisht. E kemi përjetuar shumë rëndë një rezultat të tillë e them me bindje. E kemi ditë se e kemi marrë një mision jo të lehtë në këtë proces zgjedhor, me thanë të vërtetën, një e vërtet që ka qenë e parakohshme me thënë aq pastër aq drejtpërdrejtë, ndoshta edhe qytetarët nuk kanë qenë të përgatitur me absorbu një të vërtetë të këtillë jo të këndshme”, ka potencuar Haradinaj.

Sipas tij, këtë rezultat në zgjedhje e kanë marrë pas akuzave se kryeministri Albin Kurti punon me agjendë ruse-serbe.

“Ne ua kemi dhënë një lajm të keq, e kemi sqaru se Kryeministri i Kosovës po punon për agjendën ruse dhe serbe, se agjenda e tij është me na largu prej aleatëve të sigurisë prej Amerikës, me zbehë besimin e brendshëm, me dobësu ekonominë, me përqa, me fy. Të gjitha këto kanë qenë lista e gjërave që ky po i bënë për të dobësu Kosovën. Arsyeja pse unë kam qenë edhe ma alarmues ka qenë se kam pas edhe më shumë informata”, tha Haradinaj për Klanin.

MARKETING