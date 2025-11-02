Haqim Ramadani: Humba zgjedhjet, por fitova zemrën e shqiptarëve nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria
Kandidati shqiptar për komunën e Bërvenicës, Haqim Ramadani ka njoftuar se kanë humbur në rrethinë e dytë të zgjedhjeve lokale, raporton SHENJA.
“Në jetë mund të humbësh betejën zgjedhore, por të fitosh zemrën e shqiptarëve nga Maqedonia, Kosova e Shqipëria.
Ju luta Zotit të më japë dashurinë e popullit – dhe Ai ma plotësoi dëshirën.
Faleminderit nga zemra diasporës që më përkrahu pa kursim, që sakrifikoi kohën, mundin dhe të ardhurat për këtë kauzë. Ju jeni forca jonë më e madhe!”, ka shkruar Ramadani.