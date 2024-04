Hapet shtabi i BDI-së në Likovë

Sonte në Likovë është hapur shtabi i Bashkimit Demokratik për Integrim ku morri fjalën fillimisht kryetari i degës dhe gjithashtu shefi i shtabit Mirsad Ibraimi.

Kryetari i degës theksoi që shtabi komunal Likovë, shtabi i Frontit Europian funksionon me 14 shtabe lokale dhe mbi 700 aktivistë të cilët do të sigurojnë fitoren me 24 Prill dhe me 8 Maj. Rikujtoj se Fronti Europian ka dallim nga çdo front tjetër sepse ne nuk meremi me të kaluarën por me të ardhmen e fëmijëve tonë dhe familjave tona për frontin Europian.

Foleja këtu ka qenë çdoherë fole e çlirimtarëve, fole e fitimtarëve dhe fole e aktivistëve të cilët çdoherë kanë ngadhënjyer me fitore të mëdhaja potencoi kryetari i shtabit në Likovë.

