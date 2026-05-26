Hapet Pishina në Çair, Mexhiti: Po realizojmë një nga një premtimet!
Kryetari i komunës së Çairit, Izet Mexhiti, ka njoftuar për hapjen e pishinës në Çair, një projekt që sipas tij ka kushtuar 1 milion euro.
Mexhiti, ka thënë se ata po realizojnë një nga një projektet të cilat i kanë realizuar.
“Pishina sportive, me investim prej 1 milion eurosh, sot hap dyert. Një projekt i madh që për shumë kohë ka qenë nevojë dhe kërkesë e qytetarëve, e që sot bëhet realitet.
Premtim pas premtimi, po i realizojmë. Një nga një. Çdo projekt që kemi zotuar ka hyrë në rrugën e realizimit dhe çdo ditë po dëshmojmë se puna, përkushtimi dhe përgjegjësia japin rezultate. Javë pas jave, bashkë me qytetarët, po përurojmë vepra që mbeten. Si sot këtë pishinë sportive.
Kjo është qeverisja jonë. Ky është VLEN. Fjalët i kthejmë në punë, ndërsa zotimet në rezultate.
Urime!”, ka shkruar Mexhiti.