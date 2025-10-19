Hansi Flick ndëshkohet me karton të kuq, gjermani nuk do të jetë në stol në “klasiken” kundër Realit
Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, nuk do të jetë në stol për “El Clasicon” e parë të sezonit 2025 kundër Real Madridit, i planifikuar të dielën e ardhshme në “Santiago Bernabeu” në orën 16:15.
Trajneri gjerman u përjashtua gjatë fitores 2-1 të Barcelonës ndaj Gironas, një ndeshje e vendosur nga një gol në kohën shtesë nga Ronald Araujo.
Në ndeshjen e fundit në La Liga, Barcelona siguroi një fitore vendimtare kundër Gironas falë golit vendimtar të Araujos në kohën shtesë. Megjithatë, ndeshja u prish nga përjashtimi i Hansi Flick. Trajneri u tërbua kur gjyqtari i katërt njoftoi vetëm katër minuta kohë shtesë me rezultatin 1-1, duke e konsideruar kohën shtesë të pamjaftueshme.
Protestat e Flick, të cilat çuan në një debat të ashpër me gjyqtarët, u ndëshkuan në një karton të kuq. Pas golit të fitores, trajneri u lëshua, duke bërë një gjest jo të hijshëm: një veprim që nuk është i qartë nëse iu drejtua gjyqtarit apo gjyqtarit të katërt.