Hansi Flick mund të largohet nga Barcelona nëse Joan Laporta nuk rizgjidhet
Megjithëse aktualisht ka kontratë me Barcelona deri në fund të sezonit 2026-27, duket shumë e mundshme që Hansi Flick të japë dorëheqjen në përfundim të këtij sezoni nëse dikush tjetër përveç Joan Laporta zgjidhet president i klubit.
Trajneri gjerman është i gatshëm të diskutojë me një president të ri, por aktualisht po mendon largimin në rast se Laporta humbet zgjedhjet, edhe pse kandidati Victor Font ka shprehur dëshirën për të vazhduar bashkëpunimin me të.
Flick e konsideron veten pjesë të projektit të Laportas dhe është i gatshëm të zgjerojë kontratën deri pas vitit 2027 nëse presidenti rizgjidhet, një çështje që tashmë është diskutuar mes tyre.
Ky zhvillim mund të ketë ndikim të madh në të ardhmen e klubit katalanas, sidomos në prag të një sezoni vendimtar.