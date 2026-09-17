Hamza s’e përjashton “zhbërjen” e Speciales: Të gjitha veprimet demokratike dhe ligjore janë të mundshme

Hamza s’e përjashton “zhbërjen” e Speciales: Të gjitha veprimet demokratike dhe ligjore janë të mundshme

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka bërë të ditur se partia do ta shqyrtojë në detaje situatën pas vendimit dënues të Dhomave të Specializuara në Hagë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Para mbledhjes së Kryesisë së PDK-së të enjten, Hamza ka deklaruar se të gjitha format demokratike dhe ligjore do të mbeten në opsion, ndërsa ka theksuar se qëndrimi zyrtar i partisë do të përcaktohet pas diskutimeve në strukturat e saj.

“Ne do ta diskutojmë situatën, do ta diskutojmë detajshëm. Ne e kemi thënë, që të gjitha format demokratike dhe ligjore janë opsion. Më tutje do të diskutojmë dhe pastaj do të shohim se cilat janë qëndrimet zyrtare të Partisë Demokratike të Kosovës”, ka thënë ai.
I pyetur nëse PDK-ja mund të ndërmarrë iniciativë për zhbërjen e Gjykatës Speciale, Hamza nuk e ka përjashtuar një mundësi të tillë.
“Të gjitha veprimet demokratike dhe ligjore janë të mundshme”, shtoi ai.

MARKETING

Të ngjajshme

Të rinjtë në RMV qëndrojnë në shtëpitë e prindërve të tyre deri në moshën 30.7 vjeç, ndërsa në BE deri në moshën 26.3 vjeç

Të rinjtë në RMV qëndrojnë në shtëpitë e prindërve të tyre deri në moshën 30.7 vjeç, ndërsa në BE deri në moshën 26.3 vjeç

Carney pas deklaratës së von der Leyen për anëtare të asociuar: Evropa dhe Kanadaja janë edhe më të forta së bashku

Carney pas deklaratës së von der Leyen për anëtare të asociuar: Evropa dhe Kanadaja janë edhe më të forta së bashku

Deri më tani janë regjistruar 65 raste me ethet e Nilit Perëndimor, shumica e tyre nga Shkupi

Deri më tani janë regjistruar 65 raste me ethet e Nilit Perëndimor, shumica e tyre nga Shkupi

Trump pritet të zhvillojë bisedime për Iranin me udhëheqësit e Gjirit javën e ardhshme në New York

Trump pritet të zhvillojë bisedime për Iranin me udhëheqësit e Gjirit javën e ardhshme në New York

Kujdes se si silleni në kufij! Doganierët në “Bllacë”, “Qafë Thanë” dhe “Tabanocë” do kenë kamera në uniforma

Kujdes se si silleni në kufij! Doganierët në “Bllacë”, “Qafë Thanë” dhe “Tabanocë” do kenë kamera në uniforma

Kos: Përfshirja e bullgarëve në Kushtetutë është kusht i rënë dakord në mes RMV-së dhe 27 vendeve të BE-së

Kos: Përfshirja e bullgarëve në Kushtetutë është kusht i rënë dakord në mes RMV-së dhe 27 vendeve të BE-së