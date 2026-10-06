Hamza pranon ofertën e Kurtit, Eliza Hoxha kundërkandidate për presidente

Hamza pranon ofertën e Kurtit, Eliza Hoxha kundërkandidate për presidente

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Bedri Hamza, ka pranuar ofertën e kryeministrit Albin Kurti lidhur me zgjidhjen e ngërçit politik dhe procesin e zgjedhjes së presidentit të Republikës së Kosovës.

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Sipas zhvillimeve të fundit, përballë kandidaturës së propozuar nga Kurti pritet të jetë deputetja e PDK-së, Eliza Hoxha, si kundërkandidate për postin e presidentes, pasi Kurti propozoi Justina Pulën, kandidate.

Oferta e Kurtit parashihte që në të njëjtën seancë të Kuvendit fillimisht të votohej në lexim të dytë projektligji për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara, ndërsa më pas të zhvillohej votimi për presidenten….

 

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