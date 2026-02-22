Hamza pas takimit me Kurtin për çështjen e Presidentit – kërkon kandidatura me mbështetje të gjerë
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Bedri Hamza, ka thënë se zgjedhja e Presidentit nuk është çështje e vetëm një partie politike.
Për këtë ai ka thënë se I është përgjigjur pozitivisht ftesës së Albin Kurtit për të diskutuar zhvillimet politike dhe procesin e zgjedhjes së Presidentit.
Tutje, ka thënë se si PDK nuk kanë qenë pengesë e proceseve shtetërore.
“Zgjedhja e Presidentit nuk është çështje vetëm e një partie, por e të gjithë neve si përfaqësues të zgjedhur të popullit. Për këtë arsye, sot iu përgjigja pozitivisht ftesës së z. Kurti për të diskutuar për zhvillimet politike dhe procesin e zgjedhjes së Presidentit të ri të vendit. Si subjekt politik opozitar, nuk kemi qenë dhe nuk jemi pengesë e proceseve shtetërore, por as nuk mbështesim kandidatura që nuk përfaqësojnë unitetin qytetar, sipas frymës kushtetuese. Uroj që të ketë reflektim nga ata që e kanë përgjegjësinë kushtetuese për të propozuar kandidatura me mbështetje të gjerë, duke shmangur kalkulimet afatshkurtra partiake. Stabiliteti institucional është jetik dhe duhet të trajtohet si i tillë. Për ne, interesi shtetëror është mbi çdo kalkulim politik dhe këtë standard e mbrojmë me vendosmëri”, ka shkruar Hamza në Facebook.