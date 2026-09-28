Hamza: Nëse kalon projektligji për Specialen, jemi të hapur të diskutojmë për presidentin

Hamza: Nëse kalon projektligji për Specialen, jemi të hapur të diskutojmë për presidentin

Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, ka folur shkurt para seancës plenare të Kuvendit, me ç’rast ka thënë se projektligji për Dhomat e Specializuara të Kosovës është domosdoshmëri për historinë dhe të ardhmen e vendit.

MARKETING

Shik.mk

Ai ka konfirmuar se të dielën është takuar me kryeministrin Albin Kurti, derisa ka bërë të ditur se kanë biseduar për Projektligjin për Dhomat e Specializuara gjithashtu edhe për çështjen e presidentit. Për këtë të fundit, ka thënë se nuk kanë folur për emra konkret.

Megjithatë, ai ka shprehur gatishmëri që, nëse kalon projektligji, PDK-ja të diskutojë rreth çështjes së presidentit.

“Jemi duke punuar, është domosdoshmëri për PDK-në, por edhe për Kosovën. Për historinë dhe të ardhmen e Kosovës, është top prioritet kalimi i këtij projektligji. Ne nuk po kërkojmë që të ndalet drejtësia, ne jemi kundër padrejtësisë. Nuk besoj që ka asnjë arsye që partitë e tjera të mos e mbështesin. Situata politike dhe kalimi i këtij projektligji, por edhe tema të tjera, përfshirë temën e presidentit. Nuk kemi fol për emrat por nëse kalohet ligji, jemi të hapur për te diskutuar për tema tjera”, ka thënë ai.

MARKETING

Të ngjajshme

Turqia dënon hyrjen me forcë të grupeve ekstremiste izraelite në Xhaminë Al-Aksa

Turqia dënon hyrjen me forcë të grupeve ekstremiste izraelite në Xhaminë Al-Aksa

Haradinaj: Vendimi i Hagës është i papranueshëm, Kuvendi duhet t’i bashkohet zërit të qytetarëve

Haradinaj: Vendimi i Hagës është i papranueshëm, Kuvendi duhet t’i bashkohet zërit të qytetarëve

Qeveria vendos: Ulja e TVSH-së për naftën do të vazhdojë deri 12 tetor

Qeveria vendos: Ulja e TVSH-së për naftën do të vazhdojë deri 12 tetor

“BE nuk është e plotë pa Ballkanin Perëndimor”, Von der Leyen më 2 tetor në Shkup

“BE nuk është e plotë pa Ballkanin Perëndimor”, Von der Leyen më 2 tetor në Shkup

Orteku godet një grup alpinistësh në Himalaje, 2 të vdekur dhe dhjetëra të zhdukur në Nepal

Orteku godet një grup alpinistësh në Himalaje, 2 të vdekur dhe dhjetëra të zhdukur në Nepal

Kina dhe SHBA-ja bien dakord për ulje reciproke të tarifave për mallra me vlerë 30 miliardë dollarë

Kina dhe SHBA-ja bien dakord për ulje reciproke të tarifave për mallra me vlerë 30 miliardë dollarë