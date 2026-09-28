Hamza: Nëse kalon projektligji për Specialen, jemi të hapur të diskutojmë për presidentin
Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, ka folur shkurt para seancës plenare të Kuvendit, me ç’rast ka thënë se projektligji për Dhomat e Specializuara të Kosovës është domosdoshmëri për historinë dhe të ardhmen e vendit.
Ai ka konfirmuar se të dielën është takuar me kryeministrin Albin Kurti, derisa ka bërë të ditur se kanë biseduar për Projektligjin për Dhomat e Specializuara gjithashtu edhe për çështjen e presidentit. Për këtë të fundit, ka thënë se nuk kanë folur për emra konkret.
Megjithatë, ai ka shprehur gatishmëri që, nëse kalon projektligji, PDK-ja të diskutojë rreth çështjes së presidentit.
“Jemi duke punuar, është domosdoshmëri për PDK-në, por edhe për Kosovën. Për historinë dhe të ardhmen e Kosovës, është top prioritet kalimi i këtij projektligji. Ne nuk po kërkojmë që të ndalet drejtësia, ne jemi kundër padrejtësisë. Nuk besoj që ka asnjë arsye që partitë e tjera të mos e mbështesin. Situata politike dhe kalimi i këtij projektligji, por edhe tema të tjera, përfshirë temën e presidentit. Nuk kemi fol për emrat por nëse kalohet ligji, jemi të hapur për te diskutuar për tema tjera”, ka thënë ai.