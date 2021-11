Hamilton niset i pari në Katar

Kampioni aktual i botës në Formula, Luis Hamitlon, do të niset i pari në pistën e Losail, pasi siguroi kohën më të shpejtë prej 1 minutë, 20 sekonda e 827 të mijtat. I dyti u rendit piloti i Red Bullit Maks Verstappen, ndërsa i treti u klasifikua finlandezi i Merecedesit, Valteri Bottas. Pieri Gasli me Alfa Tauri garën e nesërme do ta nisë nga pozita e katërt, ndërsa i 5-ti u rendit Fernando Alonso me Alpine. Gara për Çmimin e Madh të Katarit do të zhvillohet të dielën me fillim në orën 15:00.