Hamasi shtyn dorëzimin e trupit të pengut izraelit për shkak të shkeljeve të armëpushimit nga Izraeli

Grupi palestinez Hamas ka bërë të ditur se dorëzimi i planifikuar i trupit të një pengu izraelit do të shtyhet për shkak të shkeljeve të armëpushimit nga Tel Avivi, transmeton Anadolu.

“Çdo përshkallëzim izraelit do të pengojë operacionet e kërkimit dhe gërmimit, si dhe rikuperimin e trupave, gjë që do të vonojë kthimin e të vdekurve të pushtuesve”, paralajmëroi krahu i armatosur i grupit palestinez, Brigadat Qassam.

Hamasi ishte planifikuar të transferojë mbetjet e një trupi izraelit në orën 8 të mbrëmjes me kohën lokale sipas marrëveshjes së armëpushimit, e cila hyri në fuqi më 10 tetor.

