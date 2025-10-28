Hamasi shtyn dorëzimin e trupit të pengut izraelit për shkak të shkeljeve të armëpushimit nga Izraeli
Grupi palestinez Hamas ka bërë të ditur se dorëzimi i planifikuar i trupit të një pengu izraelit do të shtyhet për shkak të shkeljeve të armëpushimit nga Tel Avivi, transmeton Anadolu.
“Çdo përshkallëzim izraelit do të pengojë operacionet e kërkimit dhe gërmimit, si dhe rikuperimin e trupave, gjë që do të vonojë kthimin e të vdekurve të pushtuesve”, paralajmëroi krahu i armatosur i grupit palestinez, Brigadat Qassam.
Hamasi ishte planifikuar të transferojë mbetjet e një trupi izraelit në orën 8 të mbrëmjes me kohën lokale sipas marrëveshjes së armëpushimit, e cila hyri në fuqi më 10 tetor.