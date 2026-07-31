Hamasi: Nuk do të ketë çarmatim para tërheqjes së Izraelit nga Gaza
Një zyrtar i lartë i Hamasit tha sot se grupi palestinez nuk do të ndërmarrë asnjë hap drejt çarmatimit përpara se forcat izraelite të tërhiqen nga Rripi i Gazës, transmeton Anadolu.
Ghazi Hamad, një anëtar i delegacionit negociues të Hamasit, tha se çështja e çarmatimit është e lidhur me tërheqjen e Izraelit nga Gaza dhe rindërtimin e territorit. Në komente për kanalin Al Jazeera me bazë në Katar, Hamad tha se Izraeli nuk do të kishte asnjë rol në procesin e çarmatimit, i cili në vend të kësaj do të kryhet nga një komitet kombëtar palestinez.
Ai theksoi se Hamasi nuk do të zbatojë asnjë masë çarmatimi nëse Izraeli fillimisht nuk përmbush detyrimet e tij sipas marrëveshjes. Hamad i përshkroi negociatat si “të vështira”, duke thënë se Hamasi u përpoq të siguronte rezultatin më të mirë të mundshëm duke mbetur i përkushtuar për të mbrojtur të drejtat e popullit palestinez.
Ai falënderoi gjithashtu Egjiptin, Katarin dhe Turqinë për përpjekjet e tyre ndërmjetësuese për të ndihmuar arritjen e marrëveshjes.
Vërejtjet e Hamadit erdhën pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump njoftoi se ishte arritur marrëveshje për çarmatimin e plotë të Hamasit dhe grupeve të tjera të armatosura në Gaza, me forcat izraelite të vendosura të tërhiqen në faza ndërsa procesi ecën përpara.
Trump vlerësoi Egjiptin, Katarin dhe Turqinë për ndihmën e ndërmjetësimit të asaj që ai e përshkroi si një “përparim historik”, duke thënë se marrëveshja do të zbatohej gradualisht, me një Forcë Stabilizim Ndërkombëtar që punon së bashku me një forcë të re policore palestineze për të marrë përgjegjësinë për sigurinë në Gaza.
Lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza ka vrarë më shumë se 73 mijë palestinezë dhe ka plagosur mbi 174 mijë të tjerë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë ndërsa ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës së enklavës.