Hamasi mirëpret thirrjen e Trumpit për t’i dhënë fund sulmeve në Gaza, kërkon rritjen e presionit ndaj Izraelit
Hamasi mirëpriti të hënën komentet e presidentit të SHBA-së, Donald Trump, i cili i bëri thirrje Izraelit të ndalojë sulmet e tij në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
“Deklaratat konfirmojnë angazhimin e Presidentit Trump për rrugën e armëpushimit”, tha në një deklaratë zëdhënësi i Hamasit, Hazem Qassem.
Ai gjithashtu i bëri thirrje liderit amerikan që të “ushtrojë presion mbi qeverinë okupuese (izraelite) që të respektojë atë që u ra dakord për të filluar fazën e dytë të planit të paqes të Trump për Gazën”.
Deklarata vjen mes shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit izraelit – duke përfshirë sulmet ajrore, granatimet dhe të shtënat me armë zjarri – që kanë vazhduar të vrasin palestinezë në të gjithë enklavën pothuajse çdo ditë.
Më herët të hënën, Trump tha se Izraeli “nuk duhet të godasë në Gaza”, duke vënë në dukje se Hamasi kishte rënë dakord të dorëzonte armët nëse Izraeli do të përmbushte detyrimet e tij sipas planit të paqes.
Trump shtoi se SHBA-ja mban një kanal të veçantë komunikimi me Hamasin, duke vazhduar të pohojë se “në fund të fundit, ata (Hamasi) po heqin dorë nga armët e tyre”.
Këto deklarata vijnë ndërsa Washingtoni shtyn përpjekjet për të zbatuar planin e paqes të Trump për Gazën, i cili përfshin çarmatimin e Hamasit dhe një tërheqje ushtarake izraelite nga enklava palestineze e përfshirë nga lufta.
Sipas vlerësimeve, gjenocidi i vazhdueshëm i Izraelit në Gaza ka vrarë më shumë se 73.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 174.000 të tjerë– kryesisht gra dhe fëmijë – dhe ka shkatërruar 90 për qind të infrastrukturës së Gazës.