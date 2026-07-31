Hamasi: Izraeli duhet të ndalë sulmet për të shkuar përpara me fazën e dytë të armëpushimit në Gaza
Grupi palestinez Hamas tha se angazhimi i Izraelit për të ndalur vrasjet dhe për t’u dhënë fund sulmeve të tij është “porta thelbësore” për avancimin e zbatimit të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza dhe përcaktimin e një afati kohor për masat e dakorduara në fazën e dytë të saj, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në Telegram, grupi tha se ai dhe fraksionet e tjera palestineze kanë zhvilluar negociata “me përgjegjësi dhe pozitivisht” me ndërmjetësuesit dhe propozimet e tyre për të përfunduar zbatimin e fazës së dytë të marrëveshjes së armëpushimit, duke e përshkruar procesin si rezultat të “konsensusit kombëtar palestinez”.
“Angazhimi i pushtimit për të ndalur vrasjet dhe për t’u dhënë fund sulmeve të tij është porta thelbësore dhe hapi i parë drejt ecjes përpara me zbatimin dhe përcaktimin e kornizës dhe afatit kohor për atë që është rënë dakord”, tha Hamasi.
Grupi theksoi se zbatimi i fazës së dytë mbetet i kushtëzuar nga përmbushja prej Izraelit e “të gjitha dispozitave të fazës së parë”.
Hamasi tha se miratimi i tij për përfshirjen e çështjes së “armëve të rënda” në marrëveshje ishte i kushtëzuar me përfundimin e “të gjitha formave të agresionit”, tërheqjen e Izraelit nga Rripi i Gazës, përpjekjet për rimëkëmbje të hershme, marrjen e detyrave nga komiteti administrativ, vendosjen e forcave ndërkombëtare të mbrojtjes, çmontimin e “bandave të armatosura dhe milicive të krijuara nga pushtimi”, rindërtimin, garantimin e të drejtës së palestinezëve për vetëvendosje dhe krijimin e një shteti të pavarur palestinez.
Hamasi gjithashtu përshëndeti atë që e përshkroi si qëndrueshmërinë e palestinezëve në Gaza dhe tha se do të vazhdojë të punojë me fraksionet e tjera palestineze “për popullin tonë dhe për të mbrojtur të gjitha të drejtat e tyre”.
Më herët sot, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se është arritur një marrëveshje për çarmatimin e plotë të Hamasit dhe grupeve të tjera të armatosura në Gaza, ndërsa forcat izraelite do të tërhiqen gradualisht ndërsa procesi përparon.
Trump gjithashtu falënderoi Egjiptin, Katarin dhe Turqinë për ndihmën në ndërmjetësimin e asaj që ai e përshkroi si një “përparim historik”, duke thënë se marrëveshja do të zbatohet gradualisht, me një Forcë Ndërkombëtare të Stabilizimit që do të punojë së bashku me një forcë të re policore palestineze për të marrë përgjegjësinë për sigurinë në Gaza.