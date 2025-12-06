Hakerët ukrainas ‘paralizojnë’ një nga kompanitë kryesore të logjistikës në Rusi
Hakerët ukrainas të inteligjencës kanë kryer një sulm kibernetik masiv ndaj një prej kompanive kryesore të logjistikës ruse, Eltrans+, dhe kanë paralizuar plotësisht operacionet e saj.
Sulmi, i kryer në bashkëpunim me grupin e hakerëve BO Team, ndodhi në Ditën e Forcave të Armatosura të Ukrainës, raporton Kyiv Post.
Siç raportojnë shërbimet speciale ukrainase, sulmi çmontoi të gjithë sistemin e informacionit të kompanisë.
Më shumë se 700 kompjuterë dhe servera u çaktivizuan, mbi 1,000 llogari përdoruesish u fshinë dhe rreth 165 TB të dhëna kritike u shkatërruan.
“Kjo nuk ishte një ndërprerje – ishte një ndërprerje e plotë e infrastrukturës së tyre digjitale.”
Hakerët gjithashtu shkatërruan sistemet e kontrollit të aksesit dhe të mbikëqyrjes me video, shkatërruan ruajtjen e të dhënave dhe kopjet rezervë, si dhe çaktivizuan pajisjet e rrjetit dhe bërthamën e qendrës së të dhënave.
Përveç kësaj, të gjitha deklaratat doganore u fshinë dhe faqja e internetit Eltrans+ u mbush me mesazhe që festonin Ditën e Forcave të Armatosura të Ukrainës.
Ndryshe, Eltrans+ nuk është një objektiv aksidental.
Është një nga 10 ndërmjetësit më të mëdhenj doganorë rusë, që u shërben më shumë se 5,000 kompanive në të gjithë vendin.
Kompania, ndër të tjera, transporton mallra të sanksionuara dhe komponentë elektronikë nga Kina që përdoren në industrinë mbrojtëse të Rusisë.
Burime nga Drejtoria Kryesore e Inteligjencës së Ukrainës (HUR) konfirmuan se data e sulmit ishte zgjedhur qëllimisht, duke e quajtur operacionin “një kujtesë se mbrojtësit ukrainas po luftojnë në çdo front – përfshirë hapësirën kibernetike”.
Ky sulm është pjesë e një fushate më të gjerë të kryer nga HUR.
Kujtojmë se në fillim të këtij viti, më 12 qershor, infrastruktura e një ofruesi të madh interneti siberian, Orion Telecom, u paralizua dhe pas operacionit, raportoi humbje që tejkalonin 73 milionë euro.