Hakerët rusë hynë në qindra email-e të zyrtarëve në Ukrainë, NATO dhe Ballkan

Hakerët rusë hynë në qindra email-e të zyrtarëve në Ukrainë, NATO dhe Ballkan

Hakerët e lidhur me Rusinë kanë hakuar qindra email-e të prokurorëve dhe zyrtarëve në Ukrainë, vendet e NATO-s dhe Ballkan sipas Reuters. Nga 170 llogari mësohet u hakërruan 27 llogari të Shtabit të Përgjithshëm të Mbrojtjes Kombëtare të Greqisë.

Sipas raportimeve, këto janë llogari email-i të paklasifikuara të Shtabit të Përgjithshëm të Mbrojtjes Kombëtare, përmes të cilave nuk qarkullojnë dokumente të klasifikuara ose informacione përkatëse.

Të dhënat u ekspozuan aksidentalisht në internet nga vetë hakerat dhe u identifikuan nga grupi i kërkimit të sigurisë kibernetike Ctrl-Alt-Intel, i cili zbuloi se autorët lanë informacion të ekspozuar në internet, duke përfshirë regjistrat e sulmeve të suksesshme dhe mijëra email-e që ishin përgjuar.

Hetimi ia atribuon fushatën e shkeljeve një grupi hakerash të lidhur me Rusinë, të njohur si “Fancy Bear”, i cili është akuzuar për sulme spiunazhi kibernetik në të kaluarën. Dy ekspertë të pavarur të sigurisë kibernetike ranë dakord se aktiviteti ishte i lidhur me Moskën, megjithëse shprehën rezerva në lidhje me identitetin e saktë të grupit.

Organizatat e prekura përfshijnë agjenci ukrainase të përfshira në luftën kundër korrupsionit dhe identifikimin e bashkëpunëtorëve rusë, të tilla si Zyra e Prokurorit Special për Çështjet e Mbrojtjes dhe Agjencia e Menaxhimit të Aseteve (ARMA). Sipas të dhënave, llogaritë e punonjësve në një qendër trajnimi për prokurorë në Kiev u kompromentuan gjithashtu.

Të dhënat tregojnë gjithashtu shkelje në organizata jashtë Ukrainës. Në Rumani, u aksesuan dhjetëra llogari të lidhura me Forcat Ajrore, duke përfshirë adresa që lidhen me bazat e NATO-s. Incidente të ngjashme u zbuluan edhe në Bullgari dhe Serbi.

Përveç kësaj, sipas të dhënave, sulmet u shtrinë edhe tek zyrtarët politikë dhe ushtarakë në vendet e rajonit, si dhe tek institucionet publike.

Të ngjajshme

ShBA: Asnjë anije nuk ka kaluar bllokadën në 48 orët e para

ShBA: Asnjë anije nuk ka kaluar bllokadën në 48 orët e para

Gjermania “mirënjohëse” ndaj Turqisë dhe Egjiptit për ndërmjetësimin për t’i dhënë fund luftës me Iranin

Gjermania “mirënjohëse” ndaj Turqisë dhe Egjiptit për ndërmjetësimin për t’i dhënë fund luftës me Iranin

Trump: Po e hap Ngushticën e Hormuzit për Kinën, Xi do më përqafojë fort

Trump: Po e hap Ngushticën e Hormuzit për Kinën, Xi do më përqafojë fort

Autoritetet shqiptare arrestojnë katër të dyshuar për zjarrin në pallatin shumëkatësh në Tiranë

Autoritetet shqiptare arrestojnë katër të dyshuar për zjarrin në pallatin shumëkatësh në Tiranë

Zyrtari amerikan: Vazhdon angazhimi me Iranin për armëpushim

Zyrtari amerikan: Vazhdon angazhimi me Iranin për armëpushim

Në Universitetin e Tetovës u organizua punëtori për parandalimin e delikuencës

Në Universitetin e Tetovës u organizua punëtori për parandalimin e delikuencës