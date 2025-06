Hakan Fidan, me gjuhën e një lideri musliman

Thirrja për unitet të botës islame përballë një Izraeli çmendurak

MARKETING

Turqia ka nisur një përpjekje për të bashkuar botën e përçarë islame, sidomos atë në Lindjen e Mesme, për t’i bërë ballë një Izraeli të dalë binarësh, i cili e kërcëon atë dhe rajonin me egërsinë që e karkterizon.

Në takimin e 51-të të Organizatës së Bashkëpunimit Islam (OIC), i cili po mbahet në Stamboll, ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan dërgoi një mesazh të fortë në lidhje me zhvillimet aktuale në Lindjen e Mesme, duke iu referuar veçanërisht sulmeve izraelite ndaj Iranit.

Fidan theksoi se rrjedha aktuale e konfliktit kërcënon të destabilizojë të gjithë rajonin, duke paralajmëruar se një përshkallëzim mund të shndërrohet në një katastrofë të plotë.

Ndaj, ai i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të reagojë dhe të parandalojë përhapjen e konfliktit.

Por më kryesorja, ai kërkoi një unitet islam këto kohë të trazuara, për pamundësinë e të cilit është punuar e punohet fort nga Izraeli dhe sajuesit e tij perëndimore që të mos ekzistojë.

“Si vend pritës i këtij takimi të rëndësishëm, Turqia do të punojë për të forcuar zërin e botës islame gjatë presidencës së saj, do të luftojë për vendosjen e drejtësisë globale dhe do të kundërshtojë qartë padrejtësinë”, tha Fidan, duke shtuar se bota sot po përballet me një krizë që përfshin zonën nga Gaza në Iran dhe nga Libani në Jemen.

Duke folur për operacionet ushtarake izraelite, ministri i jashtëm turk akuzoi Tel Avivin jo vetëm se po e zgjat konfliktin në Gaza me veprimet e tij, por edhe po provokon tensione rajonale me sulmet ndaj Iranit.

“Ajo që po dëshmojmë sot nuk është vetëm vazhdimi i gjenocidit në Gaza – është një sulm më i gjerë që kërcënon gjithnjë e më shumë stabilitetin e të gjithë Lindjes së Mesme”, paralajmëroi ai.

Fidan theksoi se Turqia planifikon të ruajë një rol konstruktiv dhe udhëheqës brenda OIC-ut dhe se do të vazhdojë të ndërtojë ura diplomatike midis vendeve islamike me qëllim ruajtjen e paqes.

“Pjesëmarrja e fortë e shumë shteteve anëtare në këtë takim tregon qartë se bota islame është e bashkuar në këto kohë të vështira. Në një kohë trazirash globale, Islami ofron udhëzime që nevojiten më shumë se kurrë”, përfundoi Fidan. /tesheshi

MARKETING