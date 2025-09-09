Hajrullahi: Nuk kam maltretuar askënd, e kthejnë vëmendjen nga Reket 2 dhe nga krimi i PSP-së
Kategorikisht i refuzoj të gjitha pretendimet nga aktakuza në fjalë, në asnjë rast nuk kam ngacmuar ose ofenduar askënd, shprehet në deklaratë për MIA-n, kreu i suspenduar i Prokurorisë së Lartë Publike Mustafa Hajrullahi, ndaj të cilit sot Prokuroria Themelore Publike Shtip ka ngritur aktakuzë për pesë vepra penale “ngacmim në kryerjen e shërbimit” sipas nenit 143, si dhe për veprën penale “keqpërdorim i detyrës dhe autorizimit zyrtar” sipas nenit 353 paragrafi 1 të Kodit Penal.
Hajrullahi thotë se është e çuditshme që prokurorja publike Tatjana Kacarova nuk pranoi si dëshmitare punonjësit e Prokurorisë së Lartë Publike Shkup, të cilët, siç tha ai, kanë rëndësi të madhe sepse ishin të pranishëm në çdo takim të mbajtur, dhe prokurorja publike Fatime Fetai u pranua si dëshmitare që dëshmoi në këtë rast, megjithëse, theksoi ajo, ajo kurrë nuk mori pjesë në asnjë nga takimet me punonjësit.
“I refuzoj kategorikisht të gjitha pretendimet nga aktakuza në fjalë, në asnjë rast nuk kam ngacmuar apo ofenduar askënd. Dëshmi për këtë janë deklarimet e punonjësve të tjerë që kanë aplikuar vullnetarisht dhe secili prej tyre ka dorëzuar emrin, mbiemrin dhe adresën e tij, për t’u thirrur nga prokurorja publike Tatjana Kacarova dhe për të treguar gjendjen reale në Prokurorinë e Lartë Publike, e jo konstruksionet e bëra nga prokurorja Fatime Fetai dhe shoqëria e saj, të cilat gjoja se janë të dëmtuar nga unë. Është e çuditshme se si kjo prokurore publike, gjegjësisht Tatjana Kacarova, nuk pranoi si dëshmitare punonjësit e Prokurorisë së Lartë Publike Shkup, të cilat janë me rëndësi të madhe, sepse ata ishin të pranishëm në çdo takim të mbajtur nga unë si prokuror i lartë publik me punonjësit e Prokurorisë së Lartë Publike Shkup, dhe Fatime Fetai u pranua si dëshmitare dhe ajo dëshmoi në këtë rast, megjithëse ajo kurrë nuk mori pjesë në ndonjë takim me punonjësit”, shprehet Hajrullahi.
Sipas tij, kjo aktakuzë nga Prokuroria Publike Shtip vjen pasi ai njoftoi në një potkast disa ditë më parë se Ministria e Brendshme ka ngritur kallëzim penal kundër dy ish-prokurorëve publikë nga Prokuroria Speciale Publike (PSP) – Lile Stefanova dhe Burim Rustemi.
“Pse po bëhet sot dhe pse pikërisht në këtë periudhë është më se e qartë, sepse pak ditë më parë në një potkast njoftova se ndaj dy ish-prokurorëve publikë nga PSP, përkatësisht ndaj Lile Stefanovës dhe Burim Rustemit, është bërë kallëzim penal nga Ministria e Brendshme ndaj të njëjtave pretendime siç ishte rasti me ‘Reket 1’, tani është pagëzuar ‘Reket 2’. Duke dashur të largojë vëmendjen dhe publikun që të mos interesohet për ngjarjet në PSP-në e atëhershme, e në lidhje me rastin ‘Reket 2’, Prokuroria Publike tani lëshon njoftim dy muaj më vonë për aktakuzën”, tha Hajrullahi.
Aktakuza, shtoi ai, është konstruksion i prokurorit publik republikan Ljupço Kocevski, i cili, sipas Hajrullahit, së bashku me prokuroren publike Fatime Fetai, pesë punonjësit e Prokurorisë së Lartë Publike dhe prokurorin publik Gavrill Bubevski, në këtë mënyrë dëshiron të mbrojë të pandehurit në rastin e njohur publikisht si “Bonuset e PSP-së”.
“Imagjinoni pas dy muajsh Prokuroria Publike del në lidhje me aktakuzën edhe pse aktakuza ende qëndron pezulll dhe nuk dihet fizikisht se ku ndodhet, qoftë në Gjykatën Themelore Shtip, qoftë në Gjykatën Supreme apo në Gjykatën Themelore Shkup. Intensiteti është i qartë, që është për të shpëtuar lëkurën e tyre, respektivisht për të shpëtuar veten nga ‘Bonuset në PSP’, për të larguar vëmendjen, respektivisht zhvillimet e fundit në Prokurorinë Publike ku Lile Stefanova dhe Burim Ristemi dyshohen për krim siç ishte në rastin ‘Reket 1’. Gjithashtu, Lupço Kocevski duhet të jetë nën hijen e skandaleve të fundit që kanë lindur në lidhje me përgjimin ku ai është aktori kryesor i atij përgjimi, sepse vetëm ai ishte i ngarkuar me masat speciale hetimore dhe se çdo masë u zbatua me nënshkrimin e tij”, theksoi Hajrullahi.
Prokuroria Publike Shtip sot në mëngjes informoi se pas një procedure hetimore të kryer plotësisht dhe provave të siguruara, është ngritur aktakuzë kundër Hajrullahit, se në periudhën nga shtatori 2023 deri më 24.10.2024, si zyrtar – Prokuror i Lartë Publik i Prokurorisë së Lartë Publike Shkup, në ambientet zyrtare dhe gjatë kryerjes së shërbimit të përfshirë me nenin 25 paragrafi1 i Ligjit për Prokurorinë Publike, gjatë orarit të punës, ka kërcënuar dhe ka kryer dhunë të vazhdueshme psikologjike ndaj pesë punonjëseve femra, me qëllim të shkaktimit të dhimbjes mendore përmes trajtimit degradues.
Komisioni për përcaktimin e përgjegjësisë disiplinore në Prokurorinë Publike në qershor të këtij viti vendosi që Hajrullahi dhe një prokuror tjetër publik nga Prokuroria e Lartë Publike Shkup kanë kryer shkelje të rënda disiplinore sipas nenit 91 alineja 6 të Ligjit për Prokurorinë Publike, respektivisht me dashje dhe pa justifikim kanë bërë gabime të mëdha profesionale.
Hajrullahi pas vendimit për pezullimin e tij paralajmëroi se do të parashtrojë ankesë në Këshillin e Prokurorëve Publikë dhe deklaroi se arsyeja e vetme për të gjithë fushatën ndaj tij ishte procedura për bonuset për të punësuarit në ish-Prokurorinë Speciale Publike.