“Haaretz”: Ushtria izraelite nuk do të hapë hetim penal për vrasjen e gazetares Abu Akleh

Ushtria izraelite nuk do të nisë një hetim penal mbi pretendimin se “nuk ka dyshim për krim” në vdekjen e gazetares palestineze të televizionit Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, e cila u vra nga zjarri i ushtarëve izraelitë në qytetin e pushtuar të Jeninit në Bregun Perëndimor më 11 maj, transmeton Anadolu Agency (AA).

Sipas lajmit të gazetës “Haaretz”, Njësia e Hetimit Kriminal të Policisë së ushtrisë izraelite nuk ka në plan të hapë hetim penal për vrasjen e gazetares Abu Akleh.

Në lajm thuhet se Abu Akleh u qëllua gjatë një operacioni të ndalimit në vendbanimin Burkin afër Jeninit, teksa njësitë komando të ushtrisë izraelite të quajtur “Duvdevan” ishin në detyrë aty.

Në hetimin e kryer nga koloneli, Meni Liberty nga ushtria izraelite, thuhet se komandot izraelitë qëlluan 6 të shtëna në zonën ku ndodhej Abu Akleh.

Sipas hetimeve, thuhet se komando me një xhip, e vendosur afërsisht 190 metra nga pika ku u qëllua Abu Akleh, i është përgjigjur zjarrit nga pjesa ku qëndronin gazetarët.

Në raport theksohet se ka patur shqetësime se Abu Akleh ishte qëlluar nga ushtarët izraelitë gjatë kësaj kohe.

Zëdhënësi i ushtrisë izraelite nuk ka marrë ende një përgjigje për kërkesën e AA për një vlerësim të lajmit në fjalë.

Izraeli i frikësohet reagimit ushtarak dhe publik

Thuhet se prokurori ushtarak i ushtrisë izraelite, Yifat Tomer-Yerushalmi nuk hapi hetim penal sepse ushtarët izraelitë shënjestruan persona të armatosur aty pranë, nuk e panë gazetaren dhe “nuk kishte dyshime për një krim”.

Në lajm thuhet se hetimi i veprimeve të ushtarëve potencialë të dyshuar gjatë një operacioni ushtarak dhe reagimi i ushtrisë izraelite dhe publikut mund të jetë një nga arsyet pse ushtria hezitoi nga ndjekja penale.

Duke theksuar se qeveria palestineze nuk e lejoi Izraelin të merrte pjesë në autopsinë e Abu Akleh dhe nuk dorëzoi plumbin që doli nga trupi i gazetares, ushtria izraelite bëri një deklaratë ku tha se “nuk është e mundur të përcaktohet burimi” i plumbit.

Është vlerësuar se dështimi i ushtrisë izraelite për të hapur një hetim penal për vdekjen e gazetares palestineze do të çojë në kritika ndaj administratës amerikane.

Gjithashtu thuhet se Sekretari i Shtetit të SHBA-së, Antony Blinken i premtoi një “hetim të detajuar mbi incidentin” familjes së Abu Akleh, e cila gjithashtu është shtetase amerikane.

Sipas lajmit të “Haaretz”, organizata joqeveritare izraelite “Yesh Din” në një deklaratë me shkrim lidhur me këtë temë tha se “Ushtria dhe gjyqësori as që mundohet të japë më pamje të hetimit. 80 për qind e ankesave nuk i nënshtrohen asnjë hetimi penal. Politika dhe imazhi duket se janë më të vlefshme se e vërteta dhe drejtësia. Edhe në një rast kaq të rëndë, hetimi i ushtrisë ndaj vetvetes rezulton i pamjaftueshëm ose i pavullnetshëm për të pasur një hetim të drejtë dhe efektiv”.

Vrasja e gazetares së Al Jazeera-s, Shireen Abu Akleh

Shireen Abu Akleh, 51-vjeçe, gazetare e televizionit Al Jazeera me bazë në Katar, u vra nga zjarri i ushtarëve izraelitë më 11 maj, derisa po ndiqte sulmin e forcave izraelite në kampin e refugjatëve në Jenin në Bregun Perëndimor.

Teksa ishte duke kryer detyrën dhe e cila mbante një jelek prej çeliku ku shkruante “Press”, vdekja e Abu Akleh ka shkaktuar reagime nga gjuajtja me plumba të vërtetë nga ushtarët izraelitë.

Gazetares palestineze, Abu Akleh, e vrarë nga Izraeli, iu dha lamtumira e fundit të premten, më 13 maj, me pjesëmarrjen e dhjetëra mijëra njerëzve në Kudsin Lindor të pushtuar.

Policia izraelite ndërhyri me plumba gome, bomba zanore dhe shkopinj për ata që donin të bartnin arkivolin e Abu Akleh nga spitali dhe ta çonin në Qytetin e Vjetër të Kudsit Lindor, ndërkohë teksa palestinezët e bartnin arkivolin në momentet e fundit u parandalua të binte në tokë arkivoli si pasojë e sulmit të ushtrisë izraelite. Pamjet në fjalë kanë hasur edhe në reagimin e publikut ndërkombëtar.

Policia izraelite përdori forcë gjatë gjithë ditës kundër grupeve të mbledhura për të marrë pjesë në funeralin në dhe rreth qytetit të vjetër.