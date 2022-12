Gvardiol: Do ta mposhtim Argjentinën herën tjetër

Joshko Gvardiol ka thënë se do të mësojë nga eksperienca që ka marrë në ndeshjet përballë Lionel Messit.

Ai hasi në vështirësi për ta ndalë yllin argjentinas në duelin Kroacia – Argjentina, por ka thënë se Argjentinën dhe Messin do ta mposhtin herën e ardhshme.

“Ishte eksperiencë e mirë edhe pse kam luajtur ndaj tij edhe me klubin sezonin e kaluar. Ai është lojtar krejtësisht ndryshe me klubin dhe me përfaqësuesen. Jam i lumtur që kam luajtur ndaj tij, pavarësisht se kemi humbur. Por sot dhe nesër, do të jem në gjendje t’u them fëmijëve se e kam ruajtur Messin për 90 minuta. Besoj se do t’i mposhtim herën tjetër”, ka thënë Gvardiol të premten në konferencën për shtyp para ndeshjes me Marokun.

Argjentina mposhti 3:0 Kroacinë për t’u kualifikuar në finale, ku do të takohet me Francën të dielën. Kroacia do ta luajë të shtunën ndeshjen për vendin e tretë ndaj Marokut.