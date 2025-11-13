Guvernatori i Oklahomës fal të dënuarin me vdekje pak para injektimit
Guvernatori i Oklahomës, Kevin Stitt, e fali zyrtarisht Tremen Wood 46 vjeç, i cili u dënua me vdekje, pak para se t’i bëhej një injeksion vdekjeprurës, raporton AP.
Është vetëm hera e dytë që një guvernator republikan ka dhënë falje në gati shtatë vitet e tij në detyrë.
“Pas një shqyrtimi të plotë të fakteve dhe një shqyrtimi me lutje, kam vendosur të pranoj rekomandimin e Bordit të Faljes dhe Lirimit me Kusht që dënimi i Tremen Wood të ndryshohet në burgim të përjetshëm pa lirim me kusht”, njoftoi Stitt.
Wood ishte planifikuar të ekzekutohej për rolin e tij në vrasjen e punëtorit të fermës në Montana, Ronnie Wipf, 19 vjeç, gjatë një tentative grabitjeje në një hotel në veri të Oklahomës në vitin 2002, dhe ai ka mohuar përgjegjësinë për vdekjen e Wipf.
“Ky veprim pasqyron të njëjtin dënim që mori vëllai i tij për vrasjen e një të riu të pafajshëm dhe siguron një dënim të rëndë që e mban larg rrugëve përgjithmonë një shkelës të dhunshëm”, tha guvernatori.
Në urdhrin e tij ekzekutiv që ia ul dënimin Wood-it, Stitt tha se ai nuk do të ketë të drejtë të aplikojë për ulje dënimi, falje ose lirim me kusht për pjesën tjetër të jetës së tij.
Stitt më parë kishte falur të burgosurin e dënuar me vdekje Julius Jones në vitin 2021, por kishte hedhur poshtë rekomandimet për falje në katër raste të tjera.