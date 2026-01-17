Guvernatori amerikan akuzon Trumpin se po përpiqet të “nxitë luftë civile”
Guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom, akuzoi të premten presidentin amerikan Donald Trump se po përpiqet të “nxitë luftë civile” ndërsa protestat kombëtare po vazhdojnë pas të shtënave fatale nga një agjent federal i imigracionit në shtetin e Minnesotës, transmeton Anadolu.
Trump “po përpiqet të nxitë luftë civile në këtë vend. Është turp ajo që ai po bën në Minneapolis”, tha ai, duke iu referuar vrasjes më 7 janar të Renee Good nga një oficer i Agjencisë së Imigracionit dhe Doganave (ICE) gjatë një operacioni federal për zbatimin e ligjit.
Protestat kanë vazhduar në gjithë SHBA-në pas këtij incidenti, ndërsa Newsom e përshkroi administratën Trump si një “presidencë shkatërruese”, duke argumentuar se vendi tani është “më i varfër dhe më i sëmurë”, me vendet e punës në nivelin më të ulët që nga viti 2003.
Ai gjithashtu kritikoi politikat tregtare, duke përmendur se kryeministri kanadez Mark Carney kohët e fundit uli tarifat për automjetet elektrike kineze — diçka që Newsom e cilësoi si tradhti ndaj prodhimit amerikan.
Duke paralajmëruar për një “alarm të kuq” me “supremaci të bardhë” dhe korrupsion, Newsom bëri thirrje që amerikanët të “rikthejnë” Dhomën e Përfaqësuesve dhe Senatin për të mbrojtur republikën.