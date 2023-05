Guardiola: Nuk e di pse Reali është gjithmonë superior në Champions

Mançester Siti do të presë nesër në mbrëmje në stadiumin “Etihad” Real Madridin në ndeshjen e vlefshme për ndeshjen e kthimit të vlefshme për Championsin. Në prag të sfidës, trajneri i “Qytetarëve” Pep Guardiola ka dalë në konferencë për mediat.

Trashëgimia që Guardiola lë te Siti

“Trashëgimia është se ata kanë kaluar një kohë të mirë për shumë vite. Dhe trashëgimia është se njerëzit do të kujtojnë se ne shënuam shumë gola, se ata shënuan pak… dhe se ne fituam shumë tituj. Në këto vite këtu, kam kaluar shumë bukur. Është si një libër i mirë. Dhe ndoshta në Europë njerëzit nuk shohin asgjë nga këto, por këtu ata kanë kaluar shumë mirë. Kjo është një trashëgimi.”

Niveli i lojtarëve të Madridit

“Unë gjithmonë i afrohem këtij kompeticioni duke menduar se çfarë mund të bëjmë. Natyrisht, ne e njohim Madridin. Por kjo nuk do të thotë se ne do ta kontrollojmë atë.”

Pse Madridi është kaq superior në Champions?

“Nuk e di, nëse do ta dija do të përpiqesha të kopjoja metodën. Por do ta thoja këtë sepse ata gjithmonë kishin lojtarë të nivelit shumë të lartë. Kur e fituam me Barçën ishte sepse kishim lojtarë të nivelit shumë të lartë.”

Uoker thotë se mund të jeni borxhli ndaj pronarëve në rast humbje

“Ju nuk duhet të bëni kaq shumë presion mbi veten tuaj. Unë mendoj se lojtarët kanë bërë shumë, megjithëse mendojnë se nuk kanë bërë. Ata duhet të luajnë vetëm një lojë futbolli. Ata e dinë se sa i mirë është Madridi dhe është një bekim të jesh këtu. Në këtë kompeticion hyjnë në lojë shumë gjëra që as lojtarët dhe as trajnerët nuk mund t’i kontrollojnë. Ne kemi një plan, por edhe ata do ta bëjnë. Ne duhet të reagojmë shpejt nëse gjërat nuk shkojnë ashtu siç mendojmë ne”.

Çfarë përmirësimesh do të bëni?

“Nuk do ta them, por as nuk do të bëjmë ndonjë gjë të veçantë. Duhet të luajmë më të relaksuar dhe të jemi më fluid. Ata gjithashtu do të jenë më të relaksuar.”

Kush ekip është më favorit?

“Nuk e di, nuk jam në gjendje ta them këtë. Ne jemi në playoff çdo sezon dhe në fund fiton skuadra që e meriton. Në mendjen time po bëj mirë dhe po bind tifozët që nuk kemi për të bërë diçka ndryshe. Ne kemi ndjenjën se në shtëpi jemi më të lirë dhe se luajmë më të qetë. Nëse jemi vetvetja…Kam luajtur dhjetë gjysmëfinale dhe kam humbur shtatë. E di ndjesinë, por ka shumë gjëra që nuk munden të kontrollohet në botën e futbollit”.

Liga e Kampioneve

“Është një ëndërr e bërë realitet të jem këtu. Askush nuk na garanton të jemi këtu, kështu që pasi të kemi ardhur, ne shkojmë për të. Dhe të jemi bashkë në momente të vështira, sepse do të vuajmë. E di që fansat do të jenë me neve.Nuk do të na lënë vetëm.Në momente të vështira do të jenë me ne”.

Katër ndeshje për tripletën?

Trashëgimia ime është tashmë e jashtëzakonshme këtu, apo jo? Ne tashmë e dimë rëndësinë e Ligës së Kampioneve, po. Por duhet ta jetoni duke shijuar momentin. Ne jemi jashtëzakonisht me fat që jemi këtu. Është në duart tona, nuk varemi nga asgjë e jashtëzakonshme, vetëm duhet të fitojmë një ndeshje. Kam një ndjenjë shumë pozitive”.

Si është atmosfera në Etihad?

“Kjo ka rëndësi, por Real Madridi është përpara, i cili do të luajë një lojë të shkëlqyer. Ne duhet të përmirësojmë ndeshjen e parë, të përpiqemi të sjellim më shumë topa në sulm. Ne e respektojmë shumë Madridin, është një sfidë dhe ne shkojmë për të fituar”, përfundoi Guardiola.

PANORAMASPORT.AL