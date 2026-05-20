Guardiola mohon largimin nga City dhe uron Arsenalin për titullin: Kam edhe një vit kontratë
Manchester City e humbi titullin me barazimin e mbrëmshëm jashtë fushe ndaj Bournemouth (1:1), të cilin Arsenali e fitoi pas 22 vitesh pritjeje, dhe konferenca për shtyp pas ndeshjes ishte interesante.
Lojtarët e Cityt, pavarësisht nëse duan ta pranojnë apo jo, u shqetësuan pak nga ekskluziviteti i Daily Mail para ndeshjes se Pep Guardiola do të largohet nga klubi në fund të sezonit, pavarësisht nëse City e fiton titullin apo jo.
Vetë Pep Guardiola foli për këtë në fillim të konferencës për shtyp.
“Mund të them vetëm se kam edhe një vit në kontratën time dhe nga përvoja ime, kur diçka e tillë njoftohet gjatë sezonit, sjell një rezultat të keq”, tha Guardiola, duke konfirmuar në një farë mënyre pjesërisht se lojtarët nuk ishin të përqendruar plotësisht në ndeshjen me Bournemouth.
Guardiola më pas mohoi se kishte vendosur përfundimisht të largohej nga City në fund të sezonit dhe se do të fliste më parë me kryetarin e klubit, Khaldoon Al Mubarak.
“Do të doja që ta kuptonit, personi i parë me të cilin do të flas është presidenti im. Ne vendosëm shumë kohë më parë që në fund të sezonit do të ulemi dhe do të flasim dhe vetëm atëherë do të marrim një vendim së bashku. Sigurisht që nuk do t’jua tregoj vendimin tim para se të flas me presidentin, lojtarët dhe bashkëpunëtorët e mi”, tha Guardiola, i cili e uroi Arsenalin për titullin e kampionatit.
“Në emër të Manchester Cityt, i përgëzoj Arsenalin, Mikel Artetën dhe të gjithë të tjerët për fitimin e Ligës Premier. Ata e merituan. Arteta bëri shumë përpjekje dhe punë dhe e përgëzoj atë”, tha Guardiola.