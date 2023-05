Guardiola ia lë fajin Eurovisionit, nëse Man City dështon ta fitojë tripletën këtë sezon

Pep Guardiola shpreson që Festivali Evropian “Eurovision” të mos shkatërrojë shansin historik të Manchester Cityt për tripletën e parë.

City përballet me Evertonin në Ligën Premier të dielën, ndërsa rivalët e Ligës së Kampionëve, Real Madridi luan të shtunën – duke u dhënë atyre një ditë shtesë për t’u rikuperuar për ndeshjen e dytë gjysmëfinale të javës së ardhshme.

Policia e Merseyside nuk ishte e gatshme ta lejonte udhëtimin e Cityt në Goodison Park të shtunën, sepse do të ishte përballur me agjendën e Eurovisionit që po mbahet në Liverpool. Si i tillë, City ka 24 orë më pak kohë përgatitore se Madridi për ndeshjen e së mërkurës në Etihad, me barazimin 1-1 pas ndeshjes së parë në Bernabeu.

“Nuk dua të shpërqendrohem për Madridin, sepse nuk do të kem kohë”, deklaroi Guardiola. “Epo, jo shumë (kohë për të pushuar), sepse ne luajmë të dielën – faleminderit shumë”.

“Nuk e kuptoj, por nuk dua të ankohem më për këtë. Ne duhet të përshtatemi me të, kështu që nuk ka rëndësi”.

“Ne nuk mund të luajmë të shtunën, për shkak të Eurovizionit në Liverpool, dhe nuk kemi shumë policë për të trajtuar dy ngjarje të rëndësishme në të njëjtën kohë, por shpresoj të mos nda ndikojë në planet tona”.

“Pra, në rregull, ne duhet të përshtatemi. Çfarë mund të bëj? Ne do të preferonim të luanim të shtunën në mënyrë që të përgatitemi më shumë, patjetër. Por, është ajo që është. Unë nuk luftoj më për oraret – UEFA apo Liga Premier”.

“Liga Premier është më e rëndësishme, orari është orar. Që nga dita e parë e kam ndjerë – dhe nuk do të ndryshojë. Në një mënyrë pozitive, kemi edhe një ditë për t’u rikuperuar për ndeshjen me Evertonin”.

“Pra, ne përgatitemi në këtë mënyrë – një ditë më pak për Madridin, por një më shumë për Ligën Premier dhe kjo është mirë”, ka shtuar më tej ai.