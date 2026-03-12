Guardiola beson te përmbysja e Real Madridit
Trajneri i Manchester City, Pep Guardiola, ka reaguar me tone sfiduese pas humbjes së rëndë 3-0 ndaj Real Madrid në ndeshjen e parë të 1/8 së finales së Ligës së Kampionëve, duke theksuar se skuadra e tij ende beson në një rikthim në përballjen e kthimit.
Tekniku spanjoll pranoi se situata është bërë më e vështirë për ekipin e tij, por theksoi se City do të luftojë deri në fund për të përmbysur rezultatin. “Tani gjithçka është më e vështirë në mentalitetin tonë, por do të jemi aty. Do të përpiqemi me njerëzit tanë deri në fund. E dimë që mund të bëjmë më mirë për të qenë më aktivë në të tretën e fundit dhe do të përpiqemi”, deklaroi Guardiola për gazetarët.
Pavarësisht humbjes së thellë, Guardiola tha se nuk ndihej i pafuqishëm përballë situatës, ndërsa City shmangu një disfatë edhe më të rëndë kur portieri Gianluigi Donnarumma priti një penallti në pjesën e dytë të takimit.
Në anën tjetër, trajneri i Real Madridit, Álvaro Arbeloa, u shpreh i kënaqur me paraqitjen e skuadrës së tij, e cila mori një fitore të rëndësishme në një sezon me rezultate të luhatshme. Ai ka marrë drejtimin e ekipit në janar, pas largimit të Xabi Alonso.
Heroi i mbrëmjes ishte mesfushori uruguaian Federico Valverde, i cili realizoi dy gola në pjesën e parë – po aq sa kishte shënuar në të gjitha paraqitjet e tij të mëparshme në Ligën e Kampionëve së bashku. Arbeloa bëri edhe një koment me humor për lojtarin e tij, duke thënë se ndoshta Valverde do ta “urrejë” një ditë për mënyrën se si e ka shtyrë vazhdimisht të kuptojë sa i rëndësishëm është për ekipin.