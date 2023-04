Grushti ndaj Sane kushton shumë, Bayern Munchen pezullon Sadio Mane

Edhe pse disi me vonesë, Bayern Munchen ka reaguar në rrugë zyrtare pas rastit të fundit, ku Sadio Mane goditi me grusht shokun e skuadrës, Leroi Sane pas ndeshjes së humbur në Champions League me Manchester Cityn. Kështu, sulmuesi senegalez është i përjashtuar për ndeshjen e radhës në kampionat ndaj Hoffenheim, gjithashtu ka marrë edhe një gjobë.

“Sadio Mane, 31, nuk do të jetë pjesë e skuadrës së Bajern për ndeshjen në shtëpi përballë Hofenhajm të shtunën e ardhshme. Arsyeja është sjellja e papërshtatshme e Mane pas ndeshjes së Ligës së Kampioneve të FC Bajern në fushën e Mançester Sitit. Përveç kësaj, Mane do të ndëshkohet me gjobë”, Shkruan klubi.