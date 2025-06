Grushti i hekurt i Trump, 9,000 emigrantë do të dërgohen në Guantanamo

Donald Trump njoftoi dërgimin e 9,000 emigrantëve në burgun e sigurisë maksimale në Guantanamo.

MARKETING

Në prag të një mega-parade në Uashington për të festuar 250-vjetorin e Ushtrisë Amerikane dhe ditëlindjen e tij të 79-të, Donald Trump dyfishoi praninë e ushtarëve në Los Angeles për të mbajtur nën kontroll demonstratat dhe njoftoi dërgimin e 9,000 emigrantëve në burgun e sigurisë maksimale në Guantanamo.

Ndërsa situata në rrugët e qytetit të Kalifornisë në ditën e pestë të protestave duket më e qetë, presidenti amerikan thotë se është gati të përdorë Aktin e Kryengritjes, ligjin e vitit 1807 të përdorur për herë të fundit nga George Bush në vitin 1992.

Katër mijë trupa të Gardës Kombëtare dhe 700 marinsa do të vendosen për të paktën dy muaj në qytetin e Kalifornisë, sipas urdhrave të rinj nga komandanti i përgjithshëm, i cili, në një postim në Truth, pretendoi se kishte marrë vendimin më të mirë për qytetin e Kalifornisë. “Nëse nuk do të kisha dërguar trupa në Los Angeles tre netët e fundit, ai qytet dikur i bukur dhe i madh do të ishte në flakë tani”, sulmoi Trump.

Jo vetëm kaq, duke folur në Zyrën Ovale, Donald paralajmëroi se është gati të dërgojë ushtrinë kudo që ka protesta kundër autoriteteve të imigracionit. “Nëse ka trazira në qytete të tjera, ne do të përdorim forcë të barabartë ose më të madhe”, kërcënoi ai, duke deklaruar se forca do të përdoret edhe kundër çdo proteste në paradën ushtarake të së shtunës në kryeqytet. “Nuk kam dëgjuar për ndonjë protestë, por këta janë njerëz që e urrejnë vendin tonë”, tha komandanti i përgjithshëm.

Një qëndrim shumë i ashpër, pra, që ka gjetur mbështetjen e papritur të Elon Musk. Shefi i Teslës publikoi në X një pamje të ekranit të një postimi nga presidenti në Truth, në të cilin ai deklaron se guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom, dhe kryebashkiakja e Los Angeles, Karen Bass, “duhet t’i kërkojnë falje popullsisë”, duke shtuar gjithashtu flamuj amerikanë në një postim nga JD Vance, në të cilin nënkryetari i manjatit pretendon se “presidenti nuk do të tolerojë trazirat dhe dhunën”.

Por grushti i hekurt i republikanit nuk ndalet vetëm te kufijtë kombëtarë. Sipas Politico-s, deportimet e 9,000 emigrantëve në Guantanamo, burgu i përdorur dikur për terroristët e 11 shtatorit që Trump e ka shndërruar në një qendër paraburgimi për emigrantët e paligjshëm, mund të fillojnë në orët në vijim. Kjo do të ishte një rritje dramatike nga afërsisht 500 emigrantët e mbajtur për një kohë të shkurtër në ishull që nga shkurti, dhe një hap drejt planit që presidenti njoftoi në janar për të përdorur objektin për të strehuar deri në 30,000 emigrantë.

Arsyeja zyrtare për transferimet është lirimi i shtretërve në qendrat amerikane të paraburgimit, por përdorimi i objektit famëkeq synon gjithashtu të dërgojë një sinjal për të dekurajuar imigracionin e paligjshëm. Ndërkohë, ndërsa Donald përsërit se do të përdorë Aktin e Kryengritjes nëse është e nevojshme, beteja ligjore vazhdon me guvernatorin e Kalifornisë, i cili ka njoftuar një padi të dytë.

“Kjo nuk ka të bëjë me sigurinë publike. Ka të bëjë me përkëdheljen e egos së një presidenti të rrezikshëm. Kjo është e pamatur. Kjo është e panevojshme. Kjo është mungesë respekti ndaj trupave tona”, tha Newsom, duke pretenduar se 2,000 trupat e para të Gardës Kombëtare “janë pa ushqim dhe ujë”. Megjithatë, guvernatori premtoi një rritje prej 800 policë lokalë dhe shtetërorë, dhe kryebashkiaku Bass siguroi se “vandalët dhe plaçkitësit do të ndëshkohen”.

Ndërkohë, shtatëqind marinsat kanë mbërritur gjithashtu në metropol, njoftoi Komanda Veriore e Shteteve të Bashkuara pa dhënë detaje mbi pozicionin e tyre për arsye sigurie. Një vendosje e forcave të mëdha për të paktën dy muaj ose “derisa të mos ketë më rrezik” sipas Trump, e cila, sipas vlerësimeve të një zyrtari të lartë të Pentagonit, mund të kushtojë deri në 134 milionë dollarë. Pete Hesgeth u pyet për kostot e operacionit në një seancë dëgjimore në Kongres, por ai nuk iu përgjigj pyetjeve urgjente të demokratëve.

‘Mund të ketë pasur një kryengritje’

Administrata “duhet të jetë në gjendje të zbatojë ligjin e imigracionit në këtë vend”, tha Sekretari i Mbrojtjes, duke pretenduar se ndërhyrja ushtarake u kërkua nga autoritetet lokale. “Numri një i LAPD na tha se ishte e mbingarkuar dhe kështu ne ndërhymë”, tha shefi i Pentagonit, duke përsëritur se autoritetet e imigracionit “kanë të drejtë të kryejnë operacione në mënyrë të sigurt në çdo shtet dhe juridiksion në vend”.

Ndërkohë, protestat janë përhapur në qytete të tjera jo vetëm në Kaliforni – nga San Francisko në kryeqytetin Sakramento – por edhe në shtete të tjera. Guvernatori i Teksasit, Greg Abbott, republikan, tha se shumë protestues u arrestuan gjatë demonstratave të së hënës në Austin. “Është e ligjshme të protestosh në mënyrë paqësore”, shkroi Abbott në mediat sociale. “Por nëse kaloni vijën, do të arrestoheni”, paralajmëroi ai.

MARKETING