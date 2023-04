Grupi punues për ndryshimet kushtetuese këtë javë do të fillojë me punë

Grupi punues për ndryshime kushtetuese pritet të mbajë seancën e parë të mërkurën ose të enjten, konfirmuan nga Ministria e Drejtësisë.

Grupi punues i ekspertëve, siç informojnë nga Ministria e Drejtësisë, do të përbëhet nga Sali Murati – ish-kryetare e Gjykatës Kushtetuese, Margarita Caca Nikolovska – ish-gjyqtare në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg, Bajram Polozhani – ish-gjyqtar kushtetuese, Branko Naumovski – ish kryetar i Gjykatës Kushtetuese, Jeton Shasivari – profesor në Universitetin e Evropës Juglindore, Ana Çupeska – profesoreshë në Fakultetin Juridik “Justiniani i Parë”, Elena Mihajlova Stratilati – profesoreshë në Fakultetin Juridik “Justiniani i Parë”, Besa Arifi – profesoreshë në Universitetin e EJL-së dhe Marija Pandevska – profesoreshë në Institutin e Historisë Kombëtare.

Ndërsa partitë për anëtarë në Grupin punues kanë propozuar: Cvetanka Ivanova nga LSDM, Arbër Ademi nga BDI, Remzi Mehmedi nga Aleanca e Shqiptarëve, Sonja Mirakovska nga NSDP, Nano Ruzhin nga PLD, Hrista Najdanov nga RDM, Temelko Risteski nga Partia e Pensionistëve, Rametula Kuqi nga PDSH, Eran Kurtish nga Partia Lëvizja e Turqve dhe Bejxhan Iljas nga Partia Demokratike e Turqve.

Lista e Grupit Punues do të plotësohet në periudhën e ardhshme me anëtarë të tjerë që do të kontribuojnë në përgatitjen e ndryshimeve kushtetuese.

Ky trup punues është themeluar nga Ministria e Drejtësisë, e cila është ngarkuar nga Qeveria që të përgatisë propozimin iniciativë për nevojën e ndryshimeve kushtetuese. Propozues i ndryshimeve kushtetuese është qeveria. Pas përgatitjes së amendamenteve, propozimi do të kalojë në të gjitha trupat punuese brenda Kuvendit.

Njëkohësisht do të mbahen dëgjime publike ekspertësh, ku ekspertë, parti, organizata të shoqërisë civile dhe institucione të tjera do të mund të shprehin qëndrimet e tyre.

Kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, tha sot se çështja e amendamenteve kushtetuese për partinë e tij është mbyllur.

Për hapjen e Kushtetutës në Kuvend duhet të votojnë së paku 80 deputetë.