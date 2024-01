Grupi jemenas Houthi thotë se do të vazhdojë veprimet ushtarake kundër Izraelit dhe të bllokojë anijet e tij

Grupi Houthi në Jemen tha se do të vazhdojë veprimet ushtarake kundër Izraelit dhe do të parandalojë anijet e tij të kalojnë nëpër Detin e Kuq, transmeton Anadolu.

“Agresioni amerikan dhe britanik nuk do të mbetet i pandëshkuar”, thuhet në një deklaratë, sipas agjencisë së lajmeve Saba, e cila është e lidhur me grupin.

Deklarata u lëshua disa orë pasi kryeqyteti i Jemenit, Sana, iu nënshtrua sulmeve të reja ajrore.

Grupi jemenas ka deklaruar se “agresioni i hapur amerikan dhe britanik, i cili vjen për të mbështetur entitetin sionist, nuk do ta pengojë Jemenin të vazhdojë operacionet e tij ushtarake kundër armikut izraelit dhe të parandalojë anijet e tij dhe anijet e tjera që shkojnë në portet e pushtuara palestineze”.

“Ky agresion, i cili sigurisht nuk do të kalojë pa ndëshkim nga forcat tona të armatosura, vë në dukje ndikimin e rëndësishëm të operacioneve ushtarake të Jemenit kundër armikut izraelit dhe parandalimin e kalimit të anijeve të tij dhe anijeve të kombësive të tjera që transportojnë mallra në të”.

SHBA-ja kreu sërish sulm ajror të shtunën në Sana, një ditë pasi sulme u kryen nga Washingtoni dhe Londra kundër objektivave në zonat e kontrolluara nga Houthis në Jemen.

Pas sulmeve të para, të cilat rezultuan në pesë të vdekur dhe gjashtë të plagosur në mesin e Houthive, grupi u zotua se të gjitha interesat amerikane dhe britanike janë bërë “objektiva legjitime” për forcat e tij në përgjigje të “agresionit të tyre të drejtpërdrejtë dhe të deklaruar” kundër Jemenit.

Houthit kanë shënjestruar me raketa dhe dronë anije mallrash në Detin e Kuq në pronësi ose operim të kompanive izraelite ose që transportojnë mallra drejt dhe nga Izraeli, në solidaritet me Gazën, e cila ka qenë nën sulme izraelite që nga 7 tetori me mbështetjen amerikane.

