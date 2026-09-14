Grupi izraelit për të drejtat e njeriut: Izraeli synon të zhdukë praninë palestineze në Bregun Perëndimor
Grupi izraelit për të drejtat e njeriut B’Tselem akuzoi sot Izraelin se synon të zhdukë praninë palestineze në Bregun Perëndimor të pushtuar përmes një sërë politikash të ndërlidhura që synojnë riformësimin e territorit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, grupi tha se Izraeli po përdor njëkohësisht pesë mekanizma që përforcojnë njëri-tjetrin për të shpërbërë praninë kolektive palestineze dhe për të vendosur prani dhe sovranitet të përhershëm izraelito-hebre në territor.
B’Tselem tha se politika izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar hyri në një fazë të re në fund të vitit 2022, e karakterizuar nga politika gjithnjë e më të hapura dhe të përshpejtuara të kontrollit, dhunës dhe shpronësimit.
“Përjetimet e palestinezëve në Bregun Perëndimor janë pjesë e një projekti të vetëm politik që depërton në çdo aspekt të jetës”, tha drejtoresha ekzekutive e B’Tselem, Yuli Novak.
Sipas grupit, mekanizmi i parë është “dhuna dhe terrori”, përmes përdorimit të forcave izraelite dhe kolonëve të armatosur për të frikësuar palestinezët dhe për të imponuar dhunë e detyrim.
B’Tselem tha se Izraeli ka vrarë 1.107 palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë 245 fëmijë, nga 7 tetori 2023 deri më 31 gusht 2026.
Mekanizmi i dytë është “spastrimi etnik dhe marrja e hapësirave”, që sipas grupit përfshin zhvendosjen e palestinezëve nga tokat e tyre dhe zgjerimin e pranisë izraelito-hebreje. B’Tselem tha se deri tani janë zhvendosur 75 komunitete palestineze ndërsa postblloqet dhe fermat e ngritura nga kolonët kanë marrë nën kontroll 1.07 milionë dynymë ose rreth 18 për qind të Bregut Perëndimor të pushtuar.
Mekanizmi i tretë është “mbytja ekonomike”. B’Tselem tha se Izraeli përdor kontrollin mbi mundësitë e punësimit palestinez, të ardhurat tatimore, sistemin financiar dhe infrastrukturën për të thelluar krizën ekonomike dhe varësinë palestineze nga Izraeli.
Të ardhurat e zhdoganimit përbëjnë rreth 56 për qind të të ardhurave publike të Autoritetit Palestinez. Izraeli ka ndaluar transferimin e plotë të këtyre fondeve prej rreth një viti ndërsa të ardhurat e mbajtura kanë kaluar 6 miliardë dollarë, duke e thelluar krizën financiare të Autoritetit Palestinez dhe duke e lënë atë të paaftë të paguajë pagat e plota të nëpunësve publikë.
Mekanizmi i katërt, sipas B’Tselem, është “shkatërrimi social dhe politik”, përmes kriminalizimit të përpjekjeve për lidhje politike, bastisjeve dhe mbylljes së organizatave të shoqërisë civile, shtypjes së protestave dhe arrestimit të aktivistëve, studentëve dhe gazetarëve.
Grupi tha se Izraeli ka arrestuar të paktën 60 gazetarë palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar që nga tetori 2023 ndërsa numri i përgjithshëm i palestinezëve të ndaluar gjatë kësaj periudhe ka kaluar 25 mijë.
Mekanizmi i pestë është “korniza politike”, të cilën B’Tselem e lidh me “planin vendimtar” të ministrit izraelit të Financave, Bezalel Smotrich, të vitit 2017. Sipas grupit, plani synon ta bëjë të pakthyeshëm sovranitetin izraelito-hebre përmes zgjerimit të vendbanimeve, marrjes së tokave dhe zhvendosjes së palestinezëve.
Që nga ardhja në pushtet e qeverisë së kryeministrit Benjamin Netanyahu në fund të vitit 2022, autoritetet izraelite kanë intensifikuar zgjerimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke miratuar 104 vendbanime të reja, sipas raportit.