“Grupi i Zjarrit” mungon në takimin në Reçicë, një ditë para zgjedhjes së kryesisë së re

Anëtarët e të ashtuquajturit “Grupi i Zjarrit” sot nuk janë parë në takimin konsultativ të BDI-së, në selinë partiake në Reçicë të Vogël, në të cilën janë mbledhur anëtarët e kryesisë së vjetër të partisë.

Kjo mbledhje po zhvillohet një ditë para mbledhjes së këshillit të përgjithshëm të BDI-së ku do të vendoset për përbërjet e kryesive, asaj qendrore dhe të ngushtë, që më pas do të shqyrtojë kërkesat e “grupit të zjarrit” për llogaridhënie të ekzekutivit.

Kujtojmë se kohë më parë “Grupi i Zjarrit” me një letër publike ju drejtuar kreut të BDI-së, Ali Ahmeti, duke shfaqur pakënaqësitë e tyre për funksionimin e partisë, sidomos me sjelljen dhe veprimet e zv/kryeministrit të parë, Artan Grubi.

Ata thotë se politikat e deritashme kanë shkaktuar pakënaqësi, revoltë dhe pasivitet të strukturave dhe të votuesve të partisë.