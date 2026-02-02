Grupi i parë i palestinezëve që po kthehen nga Egjipti arrin në pikën kufitare Rafah
Grupi i parë i palestinezëve që po ktheheshin nga Egjipti mbërriti në pikën kufitare Rafah sot në mëngjes në rrugën e tyre për në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
Kalimi kufitar Rafah në kufirin Egjipt-Gazë rifilloi zyrtarisht operacionet sot, me 50 persona që pritet të largohen nga Gaza dhe 50 të tjerë që do të kthehen.
Al-Qahera News Channel raportoi se grupi arriti në pikën kufitare, me video pamje që tregonin palestinezët e mbledhur në terminal, megjithëse ende nuk kishin hyrë në Gaza.
Ana palestineze e pikës kufitare Rafah filloi të operonte në mënyrë prove të dielën pasi ishte mbyllur plotësisht për më shumë se 18 muaj për shkak të kufizimeve izraelite.
Media izraelite raportoi se rreth 50 palestinezë pritet të hyjnë në Gaza, ndërsa afërsisht 150 pacientë dhe shoqëruesit e tyre janë planifikuar të largohen nga enklava për trajtim mjekësor në Egjipt.
Zyrtarët e shëndetësisë në Gaza vlerësojnë se gati 22.000 pacientë kanë pritur rihapjen e plotë të pikës kufitare.
Izraeli ka kontrolluar anën palestineze të pikës kufitare Rafah që nga maji i vitit 2024, gjatë fushatës së tij ushtarake në Gaza që filloi në tetor 2023.