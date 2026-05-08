Grupi i biznesit turk i bën thirrje Evropës të rifillojë procesin e anëtarësimit të Turqisë në BE
Bordi i Marrëdhënieve Ekonomike të Jashtme i Turqisë (DEIK) ka nisur një fushatë diplomacie publike duke i bërë thirrje kancelarit gjerman, Friedrich Merz dhe liderëve të tjerë evropianë të rifillojnë procesin e bllokuar të anëtarësimit të Turqisë në Bashkimin Evropian (BE), duke argumentuar se “një Evropë e fortë është e pamundur pa Turqinë”, raporton Anadolu.
DEIK, publikoi këtë javë një letër të hapur në gazetën gjermane “Bild”, si pjesë e fazës së dytë të një nisme më të gjerë të planifikuar rreth Ditës së Evropës. Fushata vjen pas thirrjeve të ngjashme të publikuara në “Financial Times” në janar.
Bordi bëri thirrje për një “ndryshim paradigme” pas viteve të ngecjes së negociatave të anëtarësimit, duke argumentuar se integrimi i Turqisë në arkitekturën e sigurisë ekonomike dhe mbrojtjes së BE-së është bërë një domosdoshmëri strategjike përballë sfidave si migracioni, ndryshimet demografike, përhapja e shpejtë e inteligjencës artificiale dhe tranzicioni energjetik.
Letra gjithashtu e përshkroi integrimin e plotë të Turqisë si thelbësor që BE-ja të shndërrohet në një fuqi globale, duke iu referuar asaj që e quajti qasja vizionare e Merzit në Konferencën e Sigurisë në Mynih.
Ajo theksoi se komuniteti i biznesit turk është prej kohësh i integruar në zinxhirët e vlerës evropiane dhe argumentoi se ofrimi i një rruge të besueshme drejt anëtarësimit në BE do të ndihmonte në rikthimin e qartësisë strategjike dhe besimit të ndërsjellë midis Brukselit dhe Ankarasë.
Bordi gjithashtu bëri thirrje për modernizimin urgjent të Bashkimit Doganor BE-Turqi, duke thënë se ai është thelbësor për forcimin e konkurrueshmërisë së Evropës përballë fragmentimit gjeopolitik në rritje.
Mehmet Ali Yalcindag, kryetar i Këshillit të Biznesit Turqi-Evropë të DEIK, tha se fushata do të zgjerohet me letra të ngjashme të hapura në gazetat kryesore në Francë, Itali, Belgjikë dhe Holandë.
“Ne e konsiderojmë të ardhmen e marrëdhënieve Turqi-BE jo vetëm si një partneritet ekonomik, por si një domosdoshmëri strategjike”, tha ai.
Yalcindag shtoi se grupi do të vazhdojë përpjekjet e kontaktit me universitete, organizata të shoqërisë civile dhe think tank-e për të promovuar vizionin e tij mes aktorëve të ndryshëm.