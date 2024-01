“Grupi Huthi ka sulmuar me raketë lundrimi anijen shkatërruese amerikane në Detin e Kuq”

Ushtria amerikane bëri të ditur se dje u lëshua një raketë lundrimi kundër anijeve nga një zonë e kontrolluar nga grupi Houthi në Jemen drejt një shkatërruesi të marinës amerikane në Detin e Kuq, transmeton Anadolu.

“Më 14 janar rreth orës 16:45 (sipas kohës në Sanaa), një raketë lundrimi u lëshua kundër anijeve nga zonat militante Huthi të mbështetur nga Irani në Jemen drejt USS Laboon (DDG 58), që po vepronte në jug të Detit të Kuq”, tha Komanda Qendrore e SHBA-së ose CENTCOM në X.

Avionët luftarakë amerikanë interceptuan raketën në brigjet e Hudaydah, njoftoi CENTCOM, duke shtuar: “Nuk ka pasur të lënduar apo dëme të raportuara”.

Të shtunën, SHBA-ja përsëri kreu sulme ajrore në Sanaa, një ditë pas sulmeve të kryera nga Washingtoni dhe Londra kundër objektivave në zonat e kontrolluara nga grupi Huthi në Jemen.

Pas sulmeve të së premtes, të cilat rezultuan me pesë të vdekur dhe gjashtë të plagosur në mesin e Huthive, grupi u zotua se të gjitha interesat amerikane dhe britanike janë bërë “objektiva legjitime” për forcat e saj në përgjigje të “agresionit të tyre të drejtpërdrejtë dhe të deklaruar” kundër Jemenit.

Grupi Huthi ka vënë në shënjestër anijet në jug të Detit të Kuq dhe ka paralajmëruar se do të sulmojë të gjitha anijet me destinacion Izraelin. Ata thanë se sulmet kanë për qëllim të mbështesin palestinezët ndërsa përballen me “agresionin dhe rrethimin” e Izraelit në Gaza.

Deti i Kuq është një nga rrugët detare më të përdorura në botë për dërgesat e naftës dhe karburantit.

