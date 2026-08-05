Grupi Huthi i Jemenit pretendon se ka goditur tankerin saudit të naftës në Detin e Kuq

Grupi Huthi i Jemenit pretendon se ka goditur tankerin saudit të naftës në Detin e Kuq

Grupi Huthi i Jemenit pretendoi sot se ka goditur cisternën saudite të naftës Wafaa me disa raketa balistike në veri të Detit të Kuq në brigjet e Yanbu-s, transmeton Anadolu.

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Zëdhënësi ushtarak i grupit, Yahya Saree tha në një deklaratë në X se raketat goditën cisternën “me saktësi”. Ai shtoi se sulmi ishte pjesë e asaj që grupi e quan bllokadë detare të Arabisë Saudite dhe strategjisë së tij “bllokadë për bllokadë”.

Sulmi e çoi në tetë numrin e cisternave të naftës saudite të shënjestruara nga grupi që nga fillimi i bllokadës më 22 korrik, tha ai. Saree pohoi se 29 cisterna saudite të naftës ose janë penguar të kalonin nëpër Detin e Kuq dhe Detin Arabik ose janë detyruar të kthehen prapa.

Ai theksoi se Arabia Saudite ka ridrejtuar cisternat e saj të naftës në veri të Detit të Kuq pasi grupi ia doli të vendoste atë që e përshkroi si një bllokadë nga Ngushtica Bab al-Mandab.

Saree u zotua se grupi do të vazhdojë dhe do të intensifikojë sulmet ndaj cisternave saudite të naftës në Detin e Kuq për të bllokuar rrugët e hyrjes detare dhe për të parandaluar kalimin e tyre, “pavarësisht nga pasojat”.

Nuk ka patur asnjë koment të menjëhershëm nga autoritetet saudite mbi pretendimet.

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