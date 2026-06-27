Grupi H, Spanja eliminon Uruguajin, kualifikim historik për Kepin e Gjelbër
Grupi H zhvilloi natën mes të premtes dhe të shtunës takimet e treta dhe të fundit ku Spanja u konfirmua si pretendente për titull ndërsa Kepi i Gjelbër ktheu ëndrrën në realitet.
Në “Estadio Akron” të Guadalaharës Spanja e De La Fuente-s mposhti falë një goli të Baena-s (42’) ekipin e Uruguajit. Kampionët e Europës nuk gjetën vështirësi në këtë takim, i cili ishte tejet i ndërlikuar për dy herë kampionët e botës. Ndeshja e Muslera-s zgjati vetëm një fraksion loje, ndërsa mërisë së Bielsa-s nuk i shpëtoi as Valverde, i cili braktisi fushën e lojës pas 54’.
Në takimin tjetër të këtij grupi ekipi debutues i Kepit të Gjelbër bëri historinë në Teksas ku në stadiumin “NRG Stadium” barazoi pa gola përballë Arabisë Saudite. Formacioni afrikan mbylli tre ndeshjet e veta pa pësuar asnjë humbje duke grumbulluar tri pikë, të cilat i japin mundësinë që të kualifikohen më të tej.