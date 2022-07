Grubi: Propozimi evropian hap negociatat dhe nuk cenon gjuhën dhe identitetin maqedonas

Zëvendëskryeministri i parë i Qeverisë, Artan Grubi sot ka pritur në takim lamtumirës ambasadorin e Hungarisë, Laslo Ishtvan Duks.

Siç theksohet në kumtesë, në këtë takim është biseduar për gjendjen aktuale në vend, marrëdhëniet dypalëshe, si dhe ndodhitë e fundit në kuadër të procesit euro-integrues të vendit.

“Grubi ka përshëndetur bashkëpunimin e vazhdueshëm me Hungarinë, duke theksuar se Maqedonia e Veriut e vlerëson përkrahjen hungareze për marrjen e datës për fillim të bisedimeve me Bashkimin Evropian, si dhe gatishmërinë për ndarjen e përvojës në këtë drejtim. Ai theksoi se për stabilitetin dhe sigurinë e rajonit dhe në kontest me rrethanat e reja gjeopolitike, debllokimi i procesit të eurointegrimit dhe fillimi i bisedimeve për anëtarësim në BE janë të rëndësisë së veçantë. Grubi u shpreh i bindur tërësisht që propozimi evropian për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare dhe fillimin e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian nuk cenon në asnjë formë identitetin, kulturën, historinë dhe gjuhën maqedonase. Politikanët zgjidhen për të marrë vendime, prandaj nevojitet guxim për vendime që garantojnë të ardhmen e vendit, e jo që garantojnë karrierën personale të funksionarit. Opozita ka qenë gjithmonë kundër të gjitha qëndrimeve dhe vendimeve strategjike për vendin, ndërsa historia ka dëshmuar që kanë qenë në anë të gabuar”, theksohet në kumtesë.

Grubi falënderoi ambasadorin Laslo Ishtvan Duks, për angazhimin e tij diplomatik dhe kontributin për thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve dhe njëkohësisht i dëshiroi sukses të mëtutjeshëm në sferën personale dhe profesionale.