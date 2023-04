Grubi: Marrëveshja për korridoret 8 dhe 10 d nuk do të publikohet, është e klasifikuar

Zëvendëskryeministri Artan Grubi tha se marrëveshja me “Bechtel dhe Enka” për ndërtimin e katër autostradave, me gjithë dilemat e periudhës së kaluar, nuk do të publikohet për opinionin.

Sipas Grubit, marrëveshja nuk do të publikohet pasi është “e klasifikuar dhe ka sekrete biznesi”.

Ai shtoi se as Bechtel dhe as Enka si palë në marrëveshje nuk e kanë lejuar publikimin e saj dhe një nga mostrat, siç tha Grubi, ka qenë në Prokurorinë Publike.

Ndryshimet ligjore pas procedurës së shkurtuar, të cilat papritmas u gjendën në Kuvend, thotë se janë në kuadër të projekti që duhet të përfundojë për 4 vjet e 7 muaj.