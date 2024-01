Grubi: Kemi rikonstruuar tërësisht 2 km e famshëm Shkup-Bllacë

Është bërë hapja e rrugës në Bllacë. Zëvendëskryeministri, Artan Grubi, thotë se janë në përfundim të realizimit të disa projekteve. Ai bën të ditur se edhe 2 kilometërshi i famshëm i autostradës Shkup i cili brenda javës do të duhet që të kryhet me punimet dhe të vijohet edhe me shpalljen për 10 km e ardhshëm.

Grubi thotë se kjo qeveri ka bërë një revolucion në infrastrukturë.

“Një revolucion të paparë ka bërë kjo qeveri në këto 3 vite e gjysmë gati 4 në infrastrukturë dhe kjo po dëshmohet edhe nga kompanitë e ndërtimit edhe nga autoritetet vendore, edhe nga mediat po edhe nga qytetarët. Falënderoj shumë edhe ministrin e transportit edhe drejtorin e rrugëve dhe t’i përgëzoj për punën e bërë”, ka thënë Grubi.

