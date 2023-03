Grubi: Ftoj edhe VMRO-DPMNE-në të kontribuojë në ndërtimin e Maqedonisë Europiane

Në fjalimin e tij në foltoren e Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Zëvendëskryeministri i parë, Artan Grubi ka përmendur sërish rëndësinë e anëtarësimit të vendit në Bashkimin Europian.

Grubi tha se për ndërtimin e Maqedonisë Europiane pret dhe kontributin e VMRO-DPMNE-së opozitare, pasi sipas tij edhe aty ka një frymë pro-europiane dhe atmofera paraqitet pozitive.

“Pres qëndrimin tuaj. Pres që edhe VMRO-DPMNE të jap kontribut në ndërtimin e Maqedonisë së Veriut. Besoj që “erërat” e reja që fryejnë në VMRO janë konstruktive dhe do të japin kontribut dhe do ta përmbyllim bashkarisht tregimin e një Maqedonie Europiane, ashtu siç u bëmë dhe anëtarë të NATO-s, pikërisht me votat e juaja. Ndaj, jam i lumtur me atmosferën pozitive që ekziston në VMRO sepse tanimë nuk ka vend për ofendime, shpifje, frikësime e gjëra të tilla, sidomos në foltore të kuvendit”, deklaroi Grubi.