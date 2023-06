Grubi: Besoj se në fund të korrikut do të fillojë procedura për ndryshimet kushtetuese

Jemi duke bërë përpjekje që të fillojmë ndryshimet kushtetuese, në fund të korrikut besoj se do të fillojmë procedurën, tha për TV24 zëvendëskryeministri Artan Grubi dhe anëtari i BDI-së.

“Në Kuvend janë 120 deputetë, jo 80. Besoj se të gjithë, me përjashtim të dy deputetëve, janë pro integrimit të vendit tonë në BE, siç ishin pro NATO-s. Jam i bindur se nëse ky amendament teknik në Kushtetutë paraqitet mirë, do të pranohej edhe nga qytetarët, jo vetëm nga deputetët. Këto janë vetëm ndryshime teknike për të vazhduar rrugën evropiane”, tha Grubi.

Ai tha se është e rëndësishme ajo që tha Hristijan Mickoski më 7 qershor pas takimit me kryeministrin Dimitar Kovaçevski.

“Ajo ditë do të mbahet mend, jo sepse është ditëlindja ime, por për shkak të deklaratave të Mickoskit. Dua ta falënderoj publikisht për mundësinë që na dha për të vazhduar rrugën evropiane. Doli se adresa e tyre nuk është diku tjetër, por në Bruksel dhe Uashington. Ai nuk ishte në dijeni që ne kishim reaguar dhe e pranuam sfidën e tij. Më 7 qershor do të kujtohet se Mickoski dhe OBRM-PDUKM pranuan amendamentet kushtetuese, pranuan që bullgarët të përfshihen në Preambulë dhe Kushtetutë, pranuan se nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe shpresoj që të gjitha këto rezerva të kenë tashmë të ndryshuar dhe se jemi në terren të ri. Na inkurajoj që të fillojmë procedurën dhe të shqyrtojmë propozimet e Grupit Punues”, tha Grubi.

Ai thotë se pas takimit të liderëve të 7 qershorit, gjëja më e mirë që mund të bënin ishte të shprehnin gatishmërinë për t’u larguar nga Qeveria pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese.

