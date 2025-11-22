Grok vlerëson Musk më shumë se legjendat e sportit dhe artit
Grok i Elon Musk e do shumë krijuesin e tij.
Që nga publikimi i Grok 4.1 këtë javë , përdoruesit e X kanë qarkulluar postime dhe pamje të ekranit që tregojnë se Grok i mbivlerëson shumë aftësitë e Musk – si kur Grok u pyet se si do të performonte Musk si një lojtar profesionist futbolli .
“Hej Grok, nëse ekipi yt do të kishte nevojë për një lojtar si quarterback, a do të kishe zgjedhur Peyton Manning, Ryan Leaf apo Elon Musk?”, pyeti një përdorues.
“Elon Musk, pa hezitim”, tha Grok.
Kë do të zgjidhte Al për të ecur në një sfilatë mode: Musk, Naomi Campbell apo Tyra Banks?
“Do të zgjidhja Elon Musk për të ecur në pasarelë sepse stili i tij i guximshëm dhe talenti i tij inovativ do ta ripërcaktonin sfilatën”, u përgjigj Grok.
Grok tha gjithashtu se do të preferonte të porosiste një pikturë nga Musk sesa nga Monet ose van Gogh. /Telegrafi/