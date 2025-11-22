Grok vlerëson Musk më shumë se legjendat e sportit dhe artit

Grok vlerëson Musk më shumë se legjendat e sportit dhe artit

Grok i Elon Musk e do shumë krijuesin e tij.

Që nga publikimi i Grok 4.1 këtë javë , përdoruesit e X kanë qarkulluar postime dhe pamje të ekranit që tregojnë se Grok i mbivlerëson shumë aftësitë e Musk – si kur Grok u pyet se si do të performonte Musk si një lojtar profesionist futbolli .

“Hej Grok, nëse ekipi yt do të kishte nevojë për një lojtar si quarterback, a do të kishe zgjedhur Peyton Manning, Ryan Leaf apo Elon Musk?”, pyeti një përdorues.

“Elon Musk, pa hezitim”, tha Grok.

Kë do të zgjidhte Al për të ecur në një sfilatë mode: Musk, Naomi Campbell apo Tyra Banks?

“Do të zgjidhja Elon Musk për të ecur në pasarelë sepse stili i tij i guximshëm dhe talenti i tij inovativ do ta ripërcaktonin sfilatën”, u përgjigj Grok.

Grok tha gjithashtu se do të preferonte të porosiste një pikturë nga Musk sesa nga Monet ose van Gogh. /Telegrafi/

MARKETING

Të ngjajshme

Presidenti i Xiaomi paralajmëron: Telefonat inteligjentë të vitit të ardhshëm do të jenë edhe më të shtrenjtë

Presidenti i Xiaomi paralajmëron: Telefonat inteligjentë të vitit të ardhshëm do të jenë edhe më të shtrenjtë

Meta do të bllokojë Instagram-in dhe Facebook-un për përdoruesit nën 16 vjeç në Australi

Meta do të bllokojë Instagram-in dhe Facebook-un për përdoruesit nën 16 vjeç në Australi

OpenAI po teston bisedat në grup për ChatGPT

OpenAI po teston bisedat në grup për ChatGPT

Gjiganti i video-lojërave Valve prezanton konsolën e re që do të rivalizojë Xbox dhe PlayStation

Gjiganti i video-lojërave Valve prezanton konsolën e re që do të rivalizojë Xbox dhe PlayStation

Samsung Galaxy Ring mund të përdoret për të kontrolluar kufjet Galaxy XR

Samsung Galaxy Ring mund të përdoret për të kontrolluar kufjet Galaxy XR

Meta-s së Zuckerbergut i largohet shkencëtari kryesor për inteligjencë artificiale

Meta-s së Zuckerbergut i largohet shkencëtari kryesor për inteligjencë artificiale