Grkovska pret që lista e zezë e SHBA-së të vazhdojë të zgjerohet

Në një intervistë për Zërin e Amerikës, Zëvendëskryeministrja Sllavica Grkovska thekson se lista e zezë amerikane pritet të plotësohet, ndërsa shpreh nevojën për reforma në sistemin gjyqësor. Grkovska përmend se është e rëndësishme që institucionet vendase të trajtojnë rastet e korrupsionit me profesionalizëm dhe integritet, duke siguruar që personat e akuzuar për vepra të tilla të përballen me drejtësinë.

“Dua t’u dërgoj një mesazh të gjithë atyre kandidatëve të Akademisë për Gjyqtarë dhe Prokurorë që e shohin veten në këtë profesion, se tani është koha të rishikojnë nëse janë mjaft të guximshëm dhe nëse janë të gatshëm të përballojnë të gjitha presionet dhe të gjitha sfidat që do t’u sjellë pozicioni i saj, në mënyrë që ata me ndershmëri, me integritet dhe profesionalizëm të bëjnë punën e tyre, të procedojnë çështjet dhe të gjykojnë sipas ligjit, pavarësisht se kush është, sepse duhet të ndërgjegjësohen se çështja e luftës kundër korrupsioni është kthyer në një çështje sigurie, që cenon themelet e shtetit, të institucioneve, cenon besimin e qytetarëve tek institucionet dhe e ardhmja e shtetit është në duart e tyre. A do të kemi përparim, apo do të regresojmë”, tha Grkovska për Zërin e Amerikës.

Për shkak të përfshirjes në korrupsion të konsiderueshëm, gjatë dy viteve të fundit, Shtetet e Bashkuara kanë futur në listën e zezë ish-kryeministrin Nikola Gruevski dhe ish-drejtorin e Autoritetit të Sigurisë dhe Kundërzbulimit Sasho Mijalkov, ish zëvendëskryeministrin Koço Angjushev, kryetarin e komunës së Strugës Ramiz Merko, biznesmenin Orce Kamçev, Ratka Kamçeva, Sergej dhe Irina Samsonenko.

Ndryshimet e propozuara në Ligjin për Masat Kufizuese janë të ndjekura me vullnet politik nga qeveria, por për shkaqe administrative, projektligji është tërhequr nga procedura parlamentare dhe do të rishqyrtohet në seancën e ardhshme të qeverisë. Kjo përfshin përdorimin e aktet ligjore të Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar si bazë për vendosjen e personave ose kompanive në listën e brendshme të sanksioneve.

Grkovska përfundon me një sinjal të qartë për nevojën për përparim në luftën kundër korrupsionit, duke theksuar se është një çështje sigurie që cenon themelet e shtetit dhe besimin e qytetarëve tek institucionet.

