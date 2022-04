Greva vazhdon, kryesia e SASHK-ut refuzon ofertën e Qeverisë

Kryesia e SASHK-ut në mbledhjen e sotme ka vendosur që të vazhdojë grevën. Të mërkurën më 4 maj do të ketë protestë para Qeverisë.

“Nga gjithsej 480 organizata sindikaliste, 388 ishin për vazhdimin e grevës, ndërsa 83 për ndërprerjen e grevës. Pjesa më e madhe janë nga sindikatat për mbrojtje të fëmijëve, ndërsa për vazhdimin e grevës janë deklaruar sindikatat nga shkollat fillore dhe të mesme. Duke parë rezultatet grave në shkollën fillore dhe të mesme vazhdon deri në gjetjen e zgjidhjes”, tha Nedellkovski.

Në çerdhet greva vendoset në pauzë dhe prej nesër ata do të fillojnë me punën